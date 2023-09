Medienbericht: Russische Öllieferungen steigen auf Dreimonatshoch

Trotz westlicher Sanktionen und Produktionskürzungen erreichen die Ölexporte aus Russland einen Dreimonats-Höchststand. Dies geht aus den Daten der Tankerüberwachung hervor. Die Rohöllieferungen liegen die vierte Woche in Folge über 3,25 Millionen Barrel pro Tag.

Quelle: Sputnik © Witali Timkiw

Die russischen Ölexporte auf dem Seeweg stiegen in der vergangenen Woche trotz der westlichen Sanktionen und der Entscheidung Moskaus, die Lieferbeschränkungen bis zum Jahresende zu verlängern, auf ein Dreimonats-Hoch. Dies berichtete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Daten der Tankerüberwachung. Medien: USA heißen Bedrohung der Ölversorgung durch ukrainische Angriffe nicht gut Dem Bericht zufolge stiegen die durchschnittlichen landesweiten Lieferungen Russlands in den vier Wochen bis zum 17. September auf 3,34 Millionen Barrel pro Tag (bpd), rund 465.000 Barrel mehr als in den vier Wochen bis zum 20. August. Die Öllieferungen sollen bereits wieder das Niveau vom Februar dieses Jahres erreicht haben, aber immer noch etwa 390.000 Barrel pro Tag unter dem Niveau von April und Juni liegen. Die größten Zuwächse wurden in den Ostseehäfen Primorsk und Ust-Luga sowie in der Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer verzeichnet. Der Anstieg der Ausfuhren stammte hauptsächlich von Tankschiffen ohne Angabe ihres endgültigen Bestimmungsortes, von denen die meisten nach Ansicht von Branchenexperten in Indien oder China landen. Russlands Rohölexporte in die EU blieben im Berichtszeitraum mit 146.000 Barrel pro Tag unverändert. Bulgarien war der einzige Bestimmungsort für diese Sendungen. Die Ausfuhren in die Türkei stiegen auf rund 220.000 Barrel pro Tag und damit auf den höchsten Stand seit Juni. Russland hatte seine Absicht, die Ölproduktion um 500.000 Barrel pro Tag zu reduzieren, erstmals im Februar angekündigt. Damit reagierte es auf die westlichen Sanktionen, darunter das EU-Embargo gegen russische Rohölexporte auf dem Seeweg und die von der G7 festgelegte Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel für russisches Öl. Dem Land gelang es jedoch, die Sanktionen zu umgehen, indem es sich verlässliche Käufer unter den asiatischen Ländern, insbesondere Indien und China, sicherte. Diese beiden Länder waren in den letzten Monaten die wichtigsten Käufer von russischem Rohöl. Mehr zum Thema – Medienbericht: Russische Öllieferungen nehmen zu

