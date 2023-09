Hinter dem indisch-kanadischen Streit steckt weit mehr als ein angebliches Attentat

von Andrew Korybko

Kanada beschuldigte am Montag indische Agenten, im Juni den Doppelbürger Hardeep Singh Nijjar ermordet zu haben, wies daraufhin einen seiner Diplomaten aus und versprach, Delhi für dieses angebliche Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Indien wies die Anschuldigung zurück und wies im Gegenzug einen kanadischen Spitzendiplomaten aus.

Entgegen der Darstellung in den Medien geht es bei dem indisch-kanadischen Streit um weit mehr als nur um die Tötung eines Mannes. Vielmehr verkörpert er wohl den Zusammenprall der polar entgegengesetzten Weltanschauungen dieser beiden Länder.

Aus der Sicht Kanadas war Nijjar ein friedlicher Aktivist, der von seinem in der UNO verankerten Recht Gebrauch machte, die Selbstbestimmung der Sikhs in Indien zu fordern. Ottawa weigerte sich, ihn auf Ersuchen der kanadischen Polizei an den indischen Bundesstaat Punjab auszuliefern, weil es die Anschuldigungen im Zusammenhang mit Terrorismus als politisch ansah. Kanada wusste, dass dies und seine Weigerung, Indiens Ersuchen um Schutz des diplomatischen Besitzes in diesem Land vor Angriffen assoziierter separatistischer Gruppen nachzukommen, die bilateralen Beziehungen gefährden würde, hielt aber dennoch an seinem Standpunkt fest.

Die Sikh-Diaspora ist in Teilen der kanadischen Politik einflussreich, was diese Position teilweise erklärt, ebenso wie die Bemühungen von Premierminister Trudeau, sich als Aushängeschild der liberalen Weltordnung zu präsentieren. Der erste Punkt ist selbsterklärend, der zweite betrifft die Auffassung, dass die Menschenrechte wichtiger sind als die Rechte des Staates oder die nationale Sicherheit. Ebendarum ist Kanada bereit, die politischen, wirtschaftlichen und rufschädigenden Folgen der Aufnahme von Sikh-Separatisten, einschließlich derer, die des Terrorismus beschuldigt werden, in Kauf zu nehmen.

Indien hat eine ganz andere Sichtweise. Es ist überzeugt, dass Nijjar terroristische Anschläge im Punjab finanziert und organisiert hat, was einen eklatanten Missbrauch seines in der UNO verankerten Rechts darstellt, mit rein politischen Mitteln friedlich für die Selbstbestimmung einzutreten. Die Weigerung Kanadas, ihn auszuliefern, wurde daher als unfreundlich angesehen, und es wurde der Verdacht laut, dass gewalttätige Extremisten entweder erfolgreich die liberale Demokratie "gehackt" haben, um Ottawas Außenpolitik zu kapern, oder dass Ottawa tatsächlich Indien "balkanisieren" will.

In jedem Fall begann Indien, Kanada als mitschuldig an der Bedrohung zu betrachten, die Gruppen wie die von Nijjar für seine nationale Sicherheit darstellen, weil es ihn und andere, die des Gleichen beschuldigt wurden, weiterhin beherbergt. Aus ihrer Sicht wurden die Menschenrechte von ihnen als Deckmantel zur Rechtfertigung des Terrorismus missbraucht, entweder mit dem Einverständnis der kanadischen Regierung oder weil sie aus innenpolitischen Gründen ein Auge zudrückte. Das Leben der über 25 Millionen Menschen in Punjab ist daher weiterhin in Gefahr, solange diese Bedrohungen anhalten.

Dieser Einblick in die indische Weltanschauung sollte nicht als Behauptung missverstanden werden, dass Indiens Agenten an der Ermordung von Nijjar schuldig sind, sondern lediglich als Hinweis auf die sicherheitsorientierte Sichtweise des Landes in dieser Frage, die das genaue Gegenteil von Kanadas Besessenheit von der Menschenrechtsdimension dieser Frage ist. Beide Länder sind so sehr von ihren jeweiligen Ansichten überzeugt, dass sie bereit sind, die Folgen dieses Streits für die bilateralen Beziehungen und ihre weiteren Auswirkungen in Kauf zu nehmen.

Je weiter die Spirale voranschreitet, desto leichter werden Beobachter die diametral entgegengesetzten Weltanschauungen der beiden Länder erkennen können, zumal auch von anderen Ländern erwartet wird, dass sie Partei ergreifen, wenn auch nur informell. Die meisten westlichen Länder werden Kanada aus Solidarität mit ihrem faktischen Block des Neuen Kalten Krieges unterstützen, während die meisten nicht westlichen Länder wahrscheinlich Indien unterstützen werden, da es ein Entwicklungsland ist. Doch auch die meisten Drittstaaten werden sich aufgrund der Sensibilität dieses Streits nicht allzu deutlich äußern.

Der Westen möchte nicht riskieren, seine für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu Indien zu ruinieren, während die nicht westlichen Länder nicht wollen, dass ihre Verteidigung Indiens von den Medien verdreht wird, um sie zu diskreditieren. Aus der Sicht der einen hilft Indien ihnen, den Aufstieg ihres chinesischen Systemrivalen langfristig auszugleichen, während die anderen befürchten, von einigen Medien wegen angeblicher Unterstützung ausländischer Attentate diffamiert zu werden. Vor diesem Hintergrund wird die westliche und nicht westliche Unterstützung Kanadas bzw. Indiens gering ausfallen.

Es könnte jedoch Ausnahmen geben, z. B. wenn ein vergleichsweise unbedeutendes westliches Land, das nicht so viel Handel mit Indien treibt, darauf setzt, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung des Westens mehr zu gewinnen hat, wenn es Trudeaus Anschuldigung enthusiastisch unterstützt. Ebenso ist Russland beschuldigt worden, im Ausland Persönlichkeiten ermordet zu haben, die seine Regierung wohl als Bedrohung der nationalen Sicherheit ansah, sodass es weiß, wie sich sein indischer strategischer Partner gerade fühlt, und ihn daher aus Solidarität mit Nachdruck verteidigen könnte.

Um noch einmal auf den Vorfall zurückzukommen, der im Mittelpunkt des indisch-kanadischen Streits steht: Es ist zwar verständlich, dass die Menschen leidenschaftlich darüber diskutieren, wer Nijjar wirklich getötet haben könnte, doch sollten sie nicht aus den Augen verlieren, dass hier polar entgegengesetzte Weltanschauungen aufeinanderprallen. Die kanadische Sichtweise konzentriert sich auf die Menschenrechte auf Kosten der nationalen Sicherheit Indiens, während die indische Sichtweise sicherheitsorientiert ist, was nach Ansicht Ottawas auf Kosten der Menschenrechte der Menschen geht. Beide repräsentieren die allgemeine westliche und nichtwestliche Weltanschauung.

Diese Angelegenheit ist daher weitaus wichtiger als die Ermordung eines Mannes, denn sie birgt die Gefahr einer weiteren Polarisierung zwischen dem Westen und dem Nichtwesten im Neuen Kalten Krieg. Das wiederum wird es für Indien schwieriger machen, weiterhin als Brücke zwischen diesen beiden De-facto-Blöcken zu fungieren. Trudeaus Bemühungen, den Balanceakt zu stören, indem er die Ermordung Nijjars zu einer weltweiten Mediensensation macht, anstatt sie gemäß dem diplomatischen Protokoll hinter verschlossenen Türen zu behandeln, könnten daher den Interessen des Globalen Südens insgesamt schaden.

Aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

