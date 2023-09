"Kleiner ukrainischer Sandler!" ‒ Britischer Schwergewichtler Fury serviert Boxer Ussik ab

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat den Ukrainer Alexander Ussik in einem Interview mit der Zeitung "Daily Mail" beleidigt: Er weigerte sich, gegen ihn zu kämpfen, und nannte ihn einen "ukrainischen Sandler".

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Der britische Boxer Tyson Fury will keinen Vereinigungskampf mit dem Ukrainer Alexander Ussik austragen. In der britischen Zeitung Daily Mail werden harte Worte des Weltstars zitiert, die er zu einem möglichen Kampf mit dem Ukrainer fand: "Ussik ist ein kleiner ukrainischer Sandler, ich bin nicht an einem Kampf mit ihm interessiert. Das ist das Einzige, was er für mich ist. Ich brauche nicht alle Gürtel dieser Division. Dieser ganze Quatsch interessiert mich nicht. Ussik ist ein durchschnittlicher Ausländer, der nicht gut Englisch spricht, also ist ein Kampf gegen ihn schwer zu verkaufen. Ich bin auf der Suche nach einem US-Amerikaner." US-Boxer Kevin Johnson bittet um russische Staatsbürgerschaft: "Will Teil dieses Landes sein" Fury weist 33 Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage auf. Er ist Inhaber des World Boxing Council-Schwergewichtsmeisterschaftsgürtels, berichtet Lenta.ru. Der Kampf zwischen Ussik und Fury sollte eigentlich Ende April in London stattfinden, aber die Parteien konnten sich nicht auf einen Vertrag für diesen Kampf einigen. Dies ist übrigens nicht der erste Kampf zwischen Ussik und Fury, der geplatzt ist ‒ immer wieder war im Gespräch, dass sie miteinander kämpfen werden, aber eine endgültige Einigung konnte bisher nicht erzielt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Fury unhöflich über ukrainische Boxerkollegen äußert. Kürzlich sprach er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Wow Hydrate auch über den Kampf mit dem Ukrainer Wladimir Klitschko. Der Boxkampf fand im November des Jahres 2015 in Düsseldorf statt. Auf dem Spiel standen fünf WM-Gürtel des Ukrainers. Fury errang damals einen sensationellen Sieg durch einstimmige Entscheidung der Kampfrichter ‒ und bezeichnet ihn nun als sehr locker: "Ich denke, dass eigentlich alle meine Kämpfe ziemlich schwierig und wichtig sind. Aber es gibt einen, von dem ich dachte, dass er der schwierigste Kampf sein würde, und tatsächlich stellte er sich als einer der leichtesten heraus. Es ist ein Aufeinandertreffen mit Wladimir Klitschko, der zuvor 11 Jahre lang nicht mehr verloren hatte. Während der Vorbereitung habe ich ständig gedacht, wenn er mich trifft, werde ich k.o. gehen. Ich bin also mit diesem Gefühl der Angst herausgekommen und habe unglaublich gut zurückgeschlagen. Und dann habe ich seine besten Schläge eingesteckt und dachte: 'Das war's?' Aber geistig, körperlich und emotional habe ich mich auf den härtesten Kampf meines Lebens vorbereitet." Der ukrainische Boxer Alexander Ussik hat 21 Siege in 21 Kämpfen auf seinem Konto. Er ist Inhaber der Meisterschaftsgürtel der World Boxing Organisation, der International Boxing Federation, der International Boxing Organisation und der WBA im Superschwergewicht. Er sorgt mit seinen Äußerungen immer wieder für Aufsehen und gerät in Skandale. So erklärte er beispielsweise, dass er für das Amt des Präsidenten der Ukraine kandidieren wolle. Außerdem geriet der Sportler Ende April in den Mittelpunkt eines Skandals, als er am Standort ukrainischer Truppen ankam und von dort aus mit einem Granatwerfer auf den Donbass feuerte. Mehr zum Thema - Wladimir Klitschko: Versöhnung mit Russland? Nur nach Kniefall Putins à la Willy Brandt

