Lawrow: USA steuern Krieg in Ukraine gegen Russland

Außenminister Sergei Lawrow ist sich sicher, dass die Ukraine viele Jahre lang auf einen Konflikt mit Russland vorbereitet wurde. Nun versorgen die USA die Ukraine mit Waffen und Geheimdienstinformationen. Daraus schlussfolgert der Diplomat, dass Washington einen Krieg gegen Moskau führt.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

In einem Interview für die Sendung Moskau. Kreml. Putin hat der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärt, dass Washington den Krieg gegen Russland in der Ukraine steuert. Das Video wurde von dem Journalisten Pawel Sarubin auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht: "Was passiert, ist, dass die Ukraine jahrelang darauf vorbereitet wurde, mit ihren Händen und ihrem Körper zu kämpfen, um Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Egal, was sie sagen, sie steuern diesen Krieg, sie liefern Waffen, Munition, Geheimdienstinformationen, Satellitendaten – sie führen einen Krieg gegen uns." Mit diesen Worten kommentierte der Minister die mögliche Entscheidung Washingtons, Kiew mit ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern zu beliefern. Kiew bittet seit Langem, diese bereitzustellen. Die Entscheidung über ihre Lieferung wurde jedoch noch nicht getroffen. Analyse Uran-Geschosse sind der jüngste Versuch des Westens, sein Geheimnis in der Ukraine zu verschleiern In den letzten Wochen berichteten mehrere westliche Medien, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden kurz davor steht, die Lieferung der ATACMS zu genehmigen. Die USA zögern damit, da sie befürchten, dass ein möglicher ukrainischer Angriff tief in Russland eine größere Eskalation des Konflikts auslösen könnte. Unterdessen erhielt die Ukraine bereits Langstreckenraketen aus dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Wie der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow am Freitag betonte, beweise die mögliche ATACMS-Lieferung, dass die Vereinigten Staaten die Situation unaufhörlich eskalieren ließen, ohne die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. Er unterstrich auch, dass die Raketen die Situation auf dem Schlachtfeld nicht verändern würden. Mehr zum Thema - "Politische Demagogie": Bundestagsabgeordneter fordert Taurus-Raketen für Ukraine

