Daten indischer Mondmission: Erde spielte bei Wasserbildung auf dem Mond womöglich größere Rolle

Nur wenige Tage nachdem das dritte indische Monderkundungsfahrzeug Chandrayaan-3, das im August am Südpol des Mondes gelandet war, seine Mission beendet hat und in den Ruhezustand übergegangen ist, hat eine neue Studie auf der Erde herausgefunden, dass unser Planet dem Mond zu seinem Wasser verholfen haben könnte.

Die Studie, die gerade von der University of Hawaii at Manoa (UH Manoa) veröffentlicht wurde, basiert auf Daten der ersten indischen Mondmission vom Oktober 2008. Ein Team von Wissenschaftlern, die die Fernsensordaten der Mondmission Chandrayaan-1 analysiert haben, kam zu dem Ergebnis, dass sich Wasserstoff- und Sauerstoffionen aus der Plasmaschicht in den äußeren Schichten der Erdatmosphäre zur Bildung von Wassermolekülen auf der Mondoberfläche zusammengeschlossen haben könnten.

Shuai Li, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der UH Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology, kam zu diesem Ergebnis, als er die Daten analysierte, die das indische Instrument Moon Mineralogy Mapper an Bord der indischen Chandrayaan-1-Mission in den Jahren 2008 und 2009 gesammelt hatte.

In einer Pressemitteilung der Universität heißt es, dass Li daran interessiert war, die Veränderungen in der Oberflächenverwitterung zu untersuchen, wenn der Mond den Magnetschweif der Erde durchquert, einen Bereich, der den Mond vor dem Sonnenwind, nicht aber vor den Photonen der Sonne schützt. Li, der von der UH Manoa zitiert wird, erklärte:

"Dies bietet ein natürliches Labor für die Untersuchung der Entstehungsprozesse von Wasser auf der Mondoberfläche. Wenn sich der Mond außerhalb des Magnetschweifs befindet, wird die Mondoberfläche mit Sonnenwind bombardiert. Innerhalb des Magnetschwanzes gibt es fast keine Protonen des Sonnenwindes, und es wurde erwartet, dass die Wasserbildung auf nahezu Null zurückgeht."

Li betonte auch, dass diese Entdeckung, zusammen mit seinen früheren Entdeckungen von Rost an den Mondpolen, die tiefgreifende Verbindung zwischen der Erde und ihrem Mond in zahlreichen unerkannten Aspekten unterstreicht. Die Wissenschaftler glauben, dass diese neue Erkenntnis möglicherweise den Ursprung des zuvor entdeckten Wassereises in den ständig beschatteten Regionen des Mondes erhellen könnte.

"Insgesamt deuten dieser Befund und meine früheren Erkenntnisse über die rostigen Mondpole darauf hin, dass Mutter Erde in vielen unerkannten Aspekten eng mit ihrem Mond verbunden ist", fügte Li hinzu.

Chandrayaan-1 spielte eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung von Wassermolekülen auf dem Mond. Die Mission wurde im Oktober 2008 gestartet, am 14. November traf eine Mondsonde am Südpol des Mondes ein. Die Suche nach Wasser auf dem Mond war ein grundlegendes wissenschaftliches Ziel bei den Vorbereitungen der indischen Weltraumforschungsorganisation für Chandrayaan-1. Die internationalen Raumfahrtbehörden hatten ein starkes Interesse daran, das Vorhandensein von Wasser – idealerweise in beträchtlichen Mengen – nachzuweisen, da dies potenzielle Auswirkungen auf die künftige Besiedlung des Mondes hat und Einblicke in die Ursprünge des Mondes gibt. Die NASA setzte erfolgreich zwei ihrer Instrumente zum Nachweis von Wasser an Bord von Chandrayaan-1 ein, und sicherte sich die Gelegenheit.

Indiens nachfolgende Monderkundungsmission Chandrayaan-2 startete im Jahr 2019 mit dem Ziel einer sanften Landung auf dem Mond, scheiterte jedoch, während Chandrayaan-3 sich als durchschlagender Erfolg für das Land entpuppte. Die Raumsonde trat Anfang August in eine Mondumlaufbahn ein und landete am 23. August auf dem Mond. Damit ist Indien die erste Nation, der es gelang, eine weiche Landung auf dem Südpol des Mondes durchzuführen.

