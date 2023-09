Medien: USA liegen bei Entwicklung von Hyperschallraketen weit hinter China und Russland zurück

Den USA ist es seit Dutzenden Jahren nicht gelungen, Hyperschallwaffen zu entwickeln, während China und Russland erhebliche Fortschritte gemacht haben, so das Wall Street Journal. Moskau hat seine Hyperschallraketen bereits während des Ukraine-Konflikts eingesetzt.

Quelle: Sputnik © Pawel Lwow

Seit über sechs Jahrzehnten entwickeln die Vereinigten Staaten Hyperschallwaffen, haben aber im Gegensatz zu China und Russland noch keinen Erfolg auf diesem Gebiet erzielt. Das Wall Street Journal (WSJ) hat in einem Artikel die verfügbaren Daten über diese Arbeit zusammengefasst. Die Zeitung stellte fest, dass bereits Milliarden US-Dollar für diese Zwecke ausgegeben wurden, allein im Jahr 2023 waren im Pentagon-Budget fünf Milliarden US-Dollar vorgesehen. Gleichzeitig testeten die USA bereits in den späten 1950er-Jahren Hyperschallflugzeuge, stellten das Programm aber 1968 mit Ausbruch des Vietnamkriegs ein. China und Russland verfügen jedoch bereits über Hyperschallraketen (Russland setzte sie sogar bei der Sonderoperation in der Ukraine ein), während die USA keine solchen Raketen besitzen. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der US-Generalstabschefs John Hyten sagte gegenüber der Zeitung: "Meine Besorgnis über den mangelnden Fortschritt bei der Hyperschalltechnologie wird immer größer." Ihm zufolge müssen sich die USA in dieser Richtung "schneller bewegen". Pentagon verschiebt Test von Hyperschallwaffen erneut – Moskauer Kinschal in Ukraine im Einsatz Die Zeitung teilte mit, dass die Fehlschläge des Pentagons bei Hyperschallraketen in verschiedenen Entwicklungsstadien auftreten, von Flugtests und Versuchen bis zum Fehlen eines klaren, umfassenden Einsatzplans. Eines der jüngsten Probleme sei die Absage eines Tests einer bodengestützten Hyperschall-Langstreckenrakete (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) Anfang September. Das Fehlen solcher Waffen könnte die militärische Macht der USA beeinträchtigen und ihre Verteidigungsinfrastruktur und -ausrüstung gefährden. In diesem Zusammenhang stelle Washington nicht nur Mittel für die Entwicklung von Hyperschallraketen, sondern auch für die Schaffung von Raketenabwehrsystemen bereit, die diese zerstören können. Die Arbeiten befinden sich noch in der Anfangsphase, und die Waffen werden frühestens in zehn Jahren zum Einsatz kommen, schreibt das WSJ. Russland hat mehrere Hyperschallraketen entwickelt – die seegestützte Zirkon, die luftgestützte Kinschal und die silobasierte Awangard. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde die Kinschal im Mai zur Zerstörung einer Radarstation und der Abschussrampen des US-Flugabwehrraketensystems Patriot in Kiew eingesetzt. Zu den chinesischen Hyperschallentwicklungen gehören die DF-27-Langstreckenrakete, die wahrscheinlich in der Lage ist, den US-Raketenabwehrsystemen auszuweichen, wie die Washington Post schrieb, das Xingkong-2-Flugzeug usw. Mehr zum Thema - USA wollen in Australien Hyperschallwaffen testen

