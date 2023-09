Medien: Einsatz britischer Storm Shadow-Marschflugkörper bei Angriff auf Sewastopol

Ukrainische Truppen sollen bei einem Angriff auf eine Reparaturwerft in der Stadt Sewastopol Marschflugkörper des Typs Storm Shadow aus britischer Produktion eingesetzt haben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Sky News unter Berufung auf westliche und ukrainische Beamte.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Bei ihrem Angriff auf eine Reparaturwerft in der russischen Stadt Sewastopol sollen ukrainische Truppen in Großbritannien hergestellte Storm Shadow-Marschflugkörper eingesetzt haben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Sky News unter Berufung auf westliche und ukrainische Beamte. Ukrainischer Raketenangriff auf Reparaturwerft in Sewastopol "Dies waren Storm Shadow", sagte eine Quelle des Senders. Wie Sky News feststellte, hat der Erste Seelord und Chef des britischen Marinestabes, Admiral Ben Key, der auf einer internationalen Waffenmesse in London Journalistenfragen beantwortete, den Einsatz von Storm Shadow-Raketen bei dem Angriff auf die Anlage in Sewastopol nicht bestätigt, sondern darauf hingewiesen, dass diese Aktionen "zeigen, was mit innovativen Ansätzen und Risikobereitschaft erreicht werden kann". Weder Russland noch die Ukraine gaben offiziell bekannt, welche Art von Raketen eingesetzt worden war. Der ukrainische Luftwaffenkommandeur Nikolai Oleschtschuk bezeichnete den Angriff jedoch als "ausgezeichnete Arbeit" der Luftwaffe. Storm Shadow ist eine luftgestützte Rakete und wird von Flugzeugen aus gestartet. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nacht zehn Marschflugkörper auf eine Schiffsreparaturanlage in Sewastopol abgefeuert, von denen sieben von Luftabwehrsystemen abgefangen worden seien. Drei weitere hätten zwei Schiffe beschädigt, die sich zur Reparatur in der Anlage befanden. Das russische Verteidigungsministerium stellte später klar, dass die Schiffe vollständig wiederhergestellt würden. Außerdem habe es einen versuchten Angriff mit drei unbemannten Schnellbooten auf russische Kriegsschiffe gegeben. Nach Angaben der Behörde seien alle drei Schnellboote vom Patrouillenschiff Wassili Bykow vernichtet worden. Nach unbestätigten Berichten kamen bei dem Vorfall zwei Menschen ums Leben, mindestens 24 weitere wurden verletzt. Bei den Toten soll es sich um zwei Mitarbeiter der Werft handeln. Mehr zum Thema – Krim: Zwei Tote und Dutzende Verletzte nach Raketenangriff auf Sewastopol

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.