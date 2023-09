Aufrüstung als neue Priorität: Europa wird in das Vierte Reich verwandelt

Hinter dem Ozean werden die Rufe nach einer einheitlichen Rüstungsindustrie in der EU laut. Die Europäer sollen sich auf den Einfall Russlands in Europa vorbereiten. Gelder für Krankenhäuser und Kindergärten müssen eingespart werden, um sich aufzurüsten.

Von Wiktorija Nikiforowa

Europa wird aufgerüstet. Im "Garten Eden" werden Fließbänder für die Produktion von Geschossen in Gang gesetzt, neue Gebäude von Militärfabriken gebaut. Rein friedliche Unternehmen werden in Militärunternehmen umgewandelt. Die Europäische Kommission hat den Kampf um die Rechte von Homosexuellen für den Moment vergessen, und einen großangelegten Erlass zur gezielten Steigerung der Waffenproduktion herausgegeben.

Der Prozess wird von jenseits des Ozeans genau beobachtet. Die New York Times stellt fest, dass die EU-Regierungen "gigantische Anstrengungen" unternommen haben, um ihren militärisch-industriellen Komplex zu finanzieren. Allerdings gibt es in der europäischen Rüstungsindustrie noch viele Probleme, wie das Testgelände "Ukraine" zeigt. US-amerikanische Journalisten schimpfen über die europäischen Rüstungsfirmen:

"Ukrainische Soldaten sind mit der Tatsache konfrontiert, dass 155-Millimeter-Granaten eines Herstellers manchmal nicht zu den Haubitzen-Granaten eines anderen Herstellers passen." "Munition und Ersatzteile sind oft nicht kompatibel, was zu häufigen Pannen führt und die Reparaturen erschwert."

Der Zeitungsbericht ist mit Fotos aus dem schwedischen Saab-Werk illustriert. In Russland ist es für seine Autos bekannt. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Saab seit fast einhundert Jahren zu den führenden Unternehmen des europäischen militärisch-industriellen Komplexes gehört.

In den 1930er-Jahren gewährten die Schweden den deutschen Flugzeugherstellern Unterschlupf: Deutschland war die Produktion von Flugzeugen durch den Versailler Vertrag verboten. Während des gesamten Zweiten Weltkriegs versorgten schwedisch-deutsche Firmen das Dritte Reich mit Flugzeugen. Die Saab-18 war kein schlechter Bomber und die Saab-21 ein Jagdflugzeug.

Nach dem Krieg verkaufte der Konzern erfolgreich seine Flugzeuge und Rüstungsgüter für den Export. Seit eineinhalb Jahren beliefert er die ukrainische Armee mit Panzerabwehrlenkraketen. Heute, da Schweden bereits mit einem Fuß in der NATO steht, ist es nach Ansicht der US-Amerikaner höchste Zeit, den schwedischen Konzern an die Spitze des europäischen Wettrüstens zu stellen.

Das Problem ist, dass der europäische militärisch-industrielle Komplex in sich selbst sehr konkurrenzfähig ist. Die Hersteller produzieren Waffen für den Export und stellen sich auf bestimmte ausländische Kunden ein. Wenn sie die Eigenschaften ihrer Produkte ändern, verlieren sie Kunden. Die Einheitlichkeit wird auch dadurch nicht gefördert, dass die nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten an der Souveränität über ihre Verteidigungsindustrie festhalten. Das ist ein zu großer Teil der Wirtschaftsleistung, und sie versuchen, sie den ausländischen Machthabern hinter dem Ozean vorzuenthalten.

Es überrascht nicht, dass die Palette der produzierten Waffen völlig unterschiedlich ist. Nur 18 Prozent der Produktion des europäischen militärisch-industriellen Komplexes entsprechen den erklärten NATO-Standards für Waffen und Munition. Die US-Amerikaner stellen mit Unbehagen fest, dass Europa heute 27 verschiedene Typen von Haubitzen, 20 Typen von Kampfflugzeugen, 26 Typen von Zerstörern und Fregatten herstellt. Das ist doch ungeheuerlich! "Europa muss seine Verteidigung vereinheitlichen", fordert die New York Times von der anderen Seite des Ozeans.

Die gleiche Meinung wird in London vertreten. Europas friedlicher "Urlaub" sei vorbei, es stehe vor einem militärischen Jahrzehnt:

"Unabhängig davon, wie der Krieg in der Ukraine endet, wird ein verwundetes, rachsüchtiges Russland eine Bedrohung bleiben, solange Wladimir Putin oder seine gleich gesinnten Anhänger an der Macht bleiben."

The Guardian, eine der intelligentesten Zeitungen, zitiert zustimmend den prominenten Nazi Rudolf Heß. "Gewehre oder Butter?" – Der Journalist Paul Taylor paraphrasiert diese berühmte Aussage leicht und antwortet in voller Übereinstimmung mit dem Original: Gewehre, natürlich! Beklagt euch nicht, Europäer, dass ihr aufgrund des Wettrüstens ohne Schulen und Krankenhäuser dasteht; wenn die Kreml-Bösewichte angreifen, werdet ihr ganz ohne Schulen und Krankenhäuser dastehen!

Aber woher soll das Geld für all die Rüstung kommen? Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Arbeiters bei Saab beträgt etwa 53.000 Euro. Dazu kommen Sozialleistungen, Ausbildung, Versicherungen. Und wenn die europäischen Hersteller früher erfolgreich mit dem Verkauf von Waffen Geld verdienten, wird ihnen jetzt angeboten, sie nicht zu verkaufen, sondern sie in Erwartung eines militärischen Konflikts mit Russland zu lagern. "In Erwartung auf den Angriff der Barbaren", sozusagen. Was aber, wenn die Barbaren nicht kommen?

Dann wird sich herausstellen, dass das Wettrüsten die europäische Wirtschaft endgültig erledigt hat, indem es das vollendet, was durch die Abriegelung mit dem Coronavirus und die antirussischen Sanktionen begonnen wurde. Das scheint genau das zu sein, was Washington und London konzertiert anstreben.

Aber den verarmten Europäern wird wirklich nichts anderes übrig bleiben als ein Krieg mit Russland. Genau so haben London und Washington in den 1930er-Jahren gehandelt, um Deutschland gegen die Sowjetunion auszuspielen.

Einerseits förderten sie den militärisch-industriellen Komplex und investierten in die lokale Verteidigung. Henry Ford und Prescott Bush (Großvater des späteren US-Präsidenten), die Morgans und die Rockefellers investierten in Adolf Hitler. Auf der anderen Seite hielten sie die Bevölkerung desselben Deutschlands auf einer Hungerration – nur der verarmten Bevölkerung konnten Illusionen über die Ausdehnung des Lebensraums nach Osten verkauft werden. Keine Butter – na ja, der Bürger geht an die Front, um für seine Kinder wenigstens Brot und Margarine zu verdienen.

Der angelsächsische Plan von heute sieht genau so aus. Eine Steuer auf Militärausgaben in der EU ist wahrscheinlich nicht ratsam, argumentiert Paul Taylor aus London, besser wäre es, wenn die EU einen gemeinsamen zweckgebundenen Kredit für die Verteidigung aufnehmen würde. Wo soll man Kredite aufnehmen? In London und Washington versteht sich von selbst.

Die Bedingung für das Darlehen ist die Forderung nach einem Schulterschluss und einer vollständigen Vereinheitlichung der Rüstungsindustrien aller europäischen Länder – natürlich unter dem wachsamen Auge der Angelsachsen. Ihre Hauptidee ist es, Europa in eine riesige Waffenfabrik zu verwandeln, in der gelangweilte Bürger Granaten einspannen und nach der Arbeit auf Schießständen trainieren und Fünf-Minuten-Hasssitzungen gegen Russland abhalten.

Eine einheitliche Armee, ein einheitlicher militärisch-industrieller Komplex, eine einheitliche Ideologie, die auf Angst und Hass gegen Russland beruht, großangelegte Vorbereitungen für eine Offensive im Osten. Wie man so schön sagt: Finde zehn Unterschiede zu Hitlers Regime. Die EU war ein "Garten Eden" – nun wird sie zum Vierten Reich.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 13. September 2023 auf RIA Nowosti erschienen.

Wiktorija Nikiforowa ist eine Kolumnistin bei RIA Nowosti.

