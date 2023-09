Pro-russische Journalisten in Armenien festgenommen: Vorwurf des illegalen Waffenhandels

In der Nacht auf Donnerstag wurden ein pro-russischer Blogger und ein Sputnik-Kolumnist in Armenien festgenommen. Ihnen wird illegaler Waffenhandel vorgeworfen. Moskau bezeichnet den Vorfall als Provokation.

© Telegram / Mika Badalyan

Der Untersuchungsausschuss Armeniens bestätigte die Festnahme des Sputnik-Kolumnisten Aschot Geworkjan und des prorussischen Bloggers Mikael Badaljan. Darüber berichtet die Agentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine Meldung der Behörde. Die beiden wurden am Donnerstag wegen des Verdachts auf illegalen Waffenhandel für 72 Stunden festgenommen. Während der Ermittlungen seien die Wohnungen und Fahrzeuge der Verdächtigen durchsucht worden. Dabei seien unter anderem ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, Munition, Granaten, Pistolen und Hanfbündel entdeckt worden. Ihr Anwalt behauptet, die im Auto gefundenen Waffen gehörten nicht ihnen, sondern einer "dritten Person". Fünf weitere Personen wurden ebenfalls festgenommen, ihre Namen werden nicht genannt. Paschinjan beschuldigt Russland, mit Sicherheitsmission in Bergkarabach zu scheitern Kurz zuvor berichtete Jewgeni Primakow, Leiter der Agentur für im Ausland lebende Landsleute (Rossotrudnitschestwo), dass Badaljan am 6. September von Unbekannten entführt worden sei. Demnach habe der Blogger vor der Entführung scharfe Kritik an der armenischen Regierung geübt. Laut der Nachrichtenseite Sputnik Armenia war Badaljan bereits zuvor festgenommen worden, weil er falsche Informationen über "die Vorbereitung von Terroranschlägen in Eriwan und darüber hinaus" verbreitet haben soll. Damals war er gegen Kaution freigelassen worden. Weiter berichtete die Plattform, dass Geworkjan an einer Radiosendung über das Leben der Armenier an der Grenze zu Aserbaidschan arbeite, in der es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Zusammenstößen kommt. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete den Vorfall als Provokation: "Es ist offensichtlich, dass hinter dieser Provokation genau jene Kräfte stehen, die nicht daran interessiert sind, unsere Länder und ihre Völker näher zusammenzubringen, sondern an dem Gegenteil interessiert sind: An der Entfremdung der Menschen, an der Verbreitung von Hass, Angst und Misstrauen". "Ich weigere mich zu akzeptieren, dass die Regierung, die unter dem Slogan 'Meinungsfreiheit ist das absolute Recht eines jeden' an die Macht kam, die Verfolgung von Journalisten sanktionieren und die Verbreitung von Informationen blockieren wird", fügte sie hinzu. Armenien ist Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), zu der auch Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan gehören. Nach einem militärischen Konflikt um das Gebiet Bergkarabach hatte Russland im Jahr 2020 bei der Aushandlung des Waffenstillstands zwischen Armenien und Aserbaidschan mitgewirkt. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan warf Russland kürzlich vor, den Südkaukasus "im Stich gelassen" zu haben. Kremlsprecher Peskow wies diese Kritik zurück. Er betonte, dass Moskau seine friedensstiftende Rolle in der Region fortsetzen werde. Mehr zum Thema - Kreml: Berichte über gemeinsame Militärübung Armeniens mit USA alarmierend

