Pentagon erwartet von der Ukraine einen "verantwortungsvollen" Umgang mit Uranmunition

Die USA sind "zuversichtlich", dass das ukrainische Militär die von den Vereinigten Staaten gelieferte Munition mit abgereichertem Uran "verantwortungsvoll" einsetzen wird. Die umstrittenen Geschosse werden "standardmäßig in amerikanischen Panzern verwendet", so eine Sprecherin des Pentagons.

© Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quelle: AFP © Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die USA sind "zuversichtlich", dass das ukrainische Militär die von Großbritannien und den USA gelieferte Munition mit abgereichertem Uran verantwortungsvoll einsetzen wird, erklärte die stellvertretende Pentagon-Pressesprecherin Sabrina Singh am Mittwoch. "Ich werde keinen Ankündigungen vorgreifen, die das Pentagon heute noch nicht gemacht hat, was ich jedoch sagen werde, ist, dass diese Munition standardmäßig in den Panzern verwendet wird, die nicht nur die USA benutzen, sondern die wir auch den Ukrainern zur Verfügung stellen werden", sagte Singh gegenüber CNN.

"Und wenn sie in den Paketen enthalten sind, die heute oder in den kommenden Wochen geliefert werden, haben wir absolutes Vertrauen, dass die Ukrainer sie verantwortungsvoll einsetzen werden", fügte sie hinzu.

Die mögliche Lieferung von Uranmunition wurde bereits im Juni vom Wall Street Journal angedeutet und in der vergangenen Woche gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt gegeben. Am Mittwochnachmittag wurde sie als Teil eines neuen Militärhilfepakets in Höhe von 175 Millionen Dollar für Kiew offiziell angekündigt.

Die aus abgereichertem Uran hergestellten Stäbe werden als kinetische Penetratoren in den SABOT-Panzerabwehrgeschossen verwendet, die von M1-Abrams-Panzern abgefeuert werden. Die USA haben der Ukraine Anfang des Jahres 31 dieser Panzer versprochen, die erste Lieferung soll noch in diesem Monat erfolgen.

Das Vereinigte Königreich hat in diesem Jahr bereits eine Lieferung von Uranmunition in die Ukraine geschickt, die für seine Challenger-2-Panzer bestimmt war. Sowohl London als auch Washington haben alle Bedenken und Einwände hinsichtlich der Auswirkungen des giftigen Metallstaubs auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zurückgewiesen.

Kritiker des Einsatzes von Uranmunition wiesen auf einen drastischen Anstieg von Krebserkrankungen und Geburtsschäden in Ländern wie Irak und Serbien hingewiesen, in denen diese Munition eingesetzt worden ist. Die Gefahr besteht vor allem in Staubpartikeln, die freigesetzt werden, wenn die Munition zerfällt. Diese sind hochgiftig, wenn sie eingeatmet oder angefasst werden.

Die Vereinten Nationen lehnen jeden Einsatz von Uranmunition ab, ebenso wie sie sich im Juli gegen die Lieferung und den Einsatz von Streumunition ausgesprochen haben, ohne dass dies in Washington etwas bewirkt hätte. Die USA und ihre Verbündeten lieferten bisher Waffen, Munition und Ausrüstung im Wert von über 100 Milliarden Dollar in die Ukraine und versprachen, Kiew so lange zu unterstützen, wie es nötig sei, um Russland zu besiegen. Gleichzeitig betonten sie, nicht direkt in den Konflikt verwickelt zu sein. Moskau verurteilte die Lieferungen als eskalierend und warnte den Westen, er "spiele mit dem Feuer".

Das Pentagon war unbequemen Fragen über den "verantwortungsvollen" Einsatz westlicher Ausrüstung wie Streumunition durch Kiew bisher ausgewichen oder hat sie abgewiegelt. Als es im Mai mit Bildern von ausgebrannten US-Fahrzeugen konfrontiert wurde, mit denen ukrainische Kämpfer die Region Belgorod in Russland angegriffen hatten, bezweifelten das Pentagon und das Außenministerium die Echtheit der Bilder.

Mehr zum Thema – Uranmunition und andere Liebesbeweise der ukrainischen Regierung für ihr Volk