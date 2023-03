Putin: Russland wird Uranmunition als "Waffen mit nuklearer Komponente" behandeln

Großbritanniens hat angekündigt, der Ukraine Munition mit abgereichertem Uran zu liefern. Russlands Präsident Putin erklärte daraufhin, Russland werde derartige Munition als "Waffen mit nuklearer Komponente" behandeln.

Quelle: Sputnik © Sergei Karpuchin / Sputnik

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf die Ankündigung Großbritanniens reagiert, der Ukraine Munition mit abgereichertem Uran zu liefern. Der Westen habe beschlossen, in der Tat "bis zum letzten Ukrainer" und nicht nur mit Worten zu kämpfen, kommentierte Putin die Pläne. Während der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sagte er nach Angaben des Kanals RBC weiter: "Wie es scheint, hat sich der Westen entschieden, gegen Russland bis zum letzten Ukrainer nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zu kämpfen. In dieser Hinsicht möchte ich allerdings anmerken, dass, wenn das geschehen sollte, Russland gezwungen sein wird, entsprechend zu reagieren – ich meine, wenn der kollektive Westen beginnt, Waffen mit einer nuklearen Komponente einzusetzen." Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sprach in diesem Zusammenhang von einem "jugoslawischen Szenario". In ihrem Telegramkanal schrieb sie: "Das jugoslawische Szenario: Diese Geschosse töten nicht nur, sondern vergiften auch die Umwelt und erregen Krebs bei den Bewohnern dieser Länder." Zuvor hatte die stellvertretende britische Verteidigungsministerin Annabel Goldie angekündigt, Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. In ihrer Antwort auf eine Anfrage auf der Website des britischen Parlaments erklärte Goldie wörtlich: "Neben der Lieferung der Schwadron Challenger 2-Kampfpanzer für die Ukraine werden wir auch Munition liefern, darunter panzerbrechende Munition, die abgereichertes Uran enthält. Diese Geschosse sind hochwirksam bei der Bekämpfung moderner Panzer und gepanzerter Fahrzeuge." Mehr zum Thema - Russland prüft Strafverfahren gegen Justizminister Buschmann

