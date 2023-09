Chinas neueste Landkarte: Interpretation der Äußerungen des russischen Botschafters in Indien

In drei Sätzen legt der russische Spitzendiplomat in Indien meisterhaft dar, dass der Kreml mit Chinas jüngster Karte unzufrieden ist. Nicht nur wegen der bewussten Anmaßung gegenüber Indien, sondern vor allem, weil sie Anspruch auf Russlands Territorium erhebt.

Von Andrew Korybko

Der russische Botschafter in Indien, Denis Alipow, wurde am Freitag zum Skandal um Chinas jüngste Landkarte befragt, die Teile des Territoriums seines Gastlandes beansprucht, darunter auch solche, die nicht unter Pekings Kontrolle stehen. Nach einem Bericht der Press Trust of India, der von NDTV wiederveröffentlicht wurde, antwortete er wie folgt: "Zu Ihrer Information: Es gibt auch an der russisch-chinesischen Grenze einige Unstimmigkeiten. Wir übertreiben nicht mit diesem Thema gegenüber der chinesischen Seite. Und wie wir festgestellt haben, übertreibt auch Indien in dieser Frage nicht."

In Anbetracht der Sensibilität dieses Themas ist es wichtig, seine Äußerungen ruhig und besonnen zu interpretieren. Zunächst einmal bestätigte Botschafter Alipow, dass die jüngste Karte tatsächlich die "Diskrepanz" enthält, die darin besteht, dass die chinesische Kontrolle über die russische Hälfte der gemeinsam geteilten Insel Bolschoi Ussurijskij kontrafaktisch dargestellt wird. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bekräftigte kürzlich, dass es in den chinesisch-russischen Beziehungen keine Grenzstreitigkeiten gebe, was darauf schließen lässt, dass es sich um einen Fehler handelt.

Der zweite Punkt ist, dass Botschafter Alipow der erste russische Beamte war, der dies bestätigte. Unabhängig davon, ob dies Zufall oder Absicht war, zeigt es doch, dass Russland und Indien gegenüber China in der gleichen Position sind, nachdem Letzteres seine jüngste Karte veröffentlicht hat. Diese Erkenntnis wird dazu beitragen, das Vertrauen zwischen den beiden Ländern aufrechtzuerhalten, nachdem einige Inder über die ungeschickte Art und Weise enttäuscht waren, mit der der Kreml die Entscheidung von Präsident Wladimir Putin, den G20-Gipfel in Delhi am kommenden Wochenende ausfallen zu lassen, inszeniert hat.

Drittens kann man nicht mehr leugnen, dass es in der chinesisch-russischen Entente empfindliche Differenzen gibt, wie es einige in der Gemeinschaft der Nicht-Mainstream-Medien getan haben, es sei denn, sie sind unehrlich. Davon abgesehen ist der vierte Punkt, dass Russland dieses Thema nicht übertreibt und auch keines der anderen Probleme, die es gibt, wie die gegensätzlichen Haltungen gegenüber Indiens Aufhebung von Artikel 370, die hier ausführlich beschrieben wurden. Fünftens erinnert Botschafter Alipow in seiner knappen Antwort durch seine Wortwahl an ebendiese Position.

Die Formulierung "auch" in Bezug auf "einige Diskrepanzen an der russisch-chinesischen Grenze" signalisiert diplomatisch, dass Moskau auch andere Darstellungen in Chinas jüngster Karte als problematisch ansieht, nämlich solche, die Anspruch auf das gesamte mit Indien umstrittene Gebiet erheben, insbesondere auf Regionen außerhalb der Kontrolle Pekings. Der sechste Punkt ist, dass Botschafter Alipow auch diplomatisch der Andeutung des Sprechers des chinesischen Außenministeriums widerspricht, dass Indien mit seiner scharfen Verurteilung dieser Karte überreagiert.

Wang Wenbin wurde von China Daily am 30. August zu diesem Thema befragt und sagte laut der offiziellen Niederschrift des chinesischen Außenministeriums über seine Pressekonferenz an diesem Tag: "Wir hoffen, dass die betroffenen Seiten objektiv und ruhig bleiben und die Frage nicht überinterpretieren." Mit seiner Aussage, dass "Indien das Problem nicht überinterpretiert", unterstützt Botschafter Alipow den offiziellen Protest Indiens gegen diese Karte, weil ihre Darstellung nicht mit der russischen Haltung in ihrer Grenzfrage übereinstimmt.

Insgesamt beweisen diese sechs Punkte, die der russische Spitzendiplomat in Indien in nur drei Sätzen meisterhaft dargelegt hat, dass der Kreml mit Chinas jüngster Karte unzufrieden ist, vor allem, weil sie fälschlicherweise Anspruch auf das Territorium seines Landes erhebt, aber auch wegen der absichtlichen Ansprüche gegen Indien. China wird seine zweitgenannten Ansprüche nicht zurücknehmen, aber Russland würde es dennoch begrüßen, wenn es in aller Stille eine überarbeitete Karte herausgeben würde, die den Fehler korrigiert, die russische Hälfte der Insel Bolschoi Ussurijski als chinesisches Territorium darzustellen.

Aus dem Englischen.

