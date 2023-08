Medien-Spekulation: Xi reist nicht zum G-20-Gipfel nach Indien

Nach Angaben von Reuters wird Chinas Staatspräsident Xi Jinping den G-20-Gipfel in Indien nicht besuchen. Stattdessen soll der Ministerpräsident des Landes in Neu-Delhi eintreffen. Letzte Woche nahm Xi noch am BRICS-Gipfel in Südafrika teil.

Quelle: Sputnik © Sergei Bobylew

Chinas Präsident Xi Jinping wird wahrscheinlich den G-20-Gipfel in Indien nächste Woche nicht besuchen. Wie Reuters unter Berufung auf vertraute Quellen in Indien und China berichtet, wäre es möglich, dass Peking bei dem Treffen nicht von Ministerpräsident Li Qiang vertreten wird. Das Treffen wird am 9. und 10. September in Neu-Delhi stattfinden. Die Quellen wüssten jedoch nichts über den Grund für Xis mögliche Abwesenheit. Die offiziellen Sprecher der indischen und chinesischen Außenministerien bestätigten die Informationen bisher nicht. Russischer Botschafter: "BRICS sind nicht anti-westlich, BRICS sind nicht-westlich" Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Einladung zum G-20-Treffen ebenfalls abgelehnt. Stattdessen soll Außenminister Sergei Lawrow nach Neu-Delhi reisen. Das Gipfeltreffen in Indien wurde als Veranstaltung angesehen, wo Xi mit dem US-Präsidenten Joe Biden zusammentreffen könnte, so Reuters weiter. Biden hatte seine Teilnahme bereits bestätigt. Zuletzt sprachen die beiden Staatsoberhäupter im November letzten Jahres am Rande des G-20-Gipfels auf dem indonesischen Bali. Xi, der im Oktober 2022 zur dritten Amtszeit als Staatsoberhaupt gewählt wurde, unternahm bisher nur wenige Auslandsreisen. Allerdings nahm er an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der BRICS-Gruppe teil, das letzte Woche in Südafrika durchgeführt wurde. Der Gipfel wurde zu einem historischen Ereignis, als sechs neue Kandidaten für die Vollmitgliedschaft in der Organisation präsentiert wurden: Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mehr zum Thema – Moskau: Westliche Länder sind bei den BRICS-Staaten nicht willkommen

