Türkisches Militär tötet mehrere PKK-Mitglieder bei Drohnenangriff in Nordirak

Mindestens sieben Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wurden bei einem Drohnenangriff des türkischen Militärs im Nordirak getötet. Der Angriff ereignete sich während eines Besuchs des türkischen Außenmininsters Hakan Fidan in Erbil.

Quelle: AFP © Birol Bebek

Bei einem Drohnenangriff im Nordirak sind mindestens sieben Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) getötet worden. In Sidakan nördlich der Stadt Erbil "traf eine Drohne der türkischen Armee ein PKK-Fahrzeug und tötete einen Beamten und zwei Kämpfer", teilt die Anti-Terrorismus-Behörde der kurdischen Autonomieverwaltung mit. Bei einem zweiten Angriff wenige Stunden später in der gleichen Gegend wurden "zwei PKK-Funktionäre und zwei PKK-Einsatzkräfte" getötet. Kurde in Schweden wegen versuchten Raubes zum Zweck der PKK-Finanzierung verurteilt Türkeis Außenminister Hakan Fidan wirft der PKK vor, sich im Irak zu verstecken. Die Angriffe erfolgten während eines Besuchs von Fidan in Erbil. Dort traf der Minister mit Nechirwan Barsani, dem Präsidenten der autonomen Kurdenregion, sowie dem Regierungschef Masrur Barsani zusammen. Fidan hält sich bereits seit Dienstag im Irak auf. Am ersten Tag seiner Reise rief er die irakische Regierung auf, die PKK als Terrororganisation einzustufen. "Wir haben diese Frage in der Türkei ein für alle Mal geklärt", sagte Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Barsani. "Heute versteckt sich die PKK auf irakischem Gebiet", sagte er. Ankara arbeite mit Bagdad und Erbil zusammen, "um den Irak vor der PKK zu schützen". Zu den mutmaßlichen Angriffen äußerte er sich nicht. Die PKK wird von der Regierung in Ankara und westlichen Verbündeten, darunter auch die EU, als Terrororganisation eingestuft. Seit Jahrzehnten kämpft die PKK für eine Autonomie der Kurdengebiete. Mehr zum Thema – Stoltenberg: Erdoğan macht Weg für Schwedens NATO-Beitritt frei

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.