Wer schreibt die russische Wikipedia? Ein Hinweis: niemand aus Russland

Seit Jahren ist Wikipedia in allen möglichen Fragen die schnellste Informationsquelle und hat im Alltag bei vielen das klassische Lexikon verdrängt. In Deutschland gab es allerdings schon viele Berichte über Manipulationen. Auch die russische Wikipedia sollte genauer unter die Lupe genommen werden.

Wer schreibt und redigiert die russischsprachige Wikipedia? Man würde meinen, das tun in erster Linie Russen.

Nun hat die Betreiberin von Wikipedia, Wikimedia, eine Statistikseite, auf der sie die relevanten Daten zur Nutzung zusammenträgt und veröffentlicht. So auch die Angaben zur Herkunft der Autoren. Recherchiert man dort, offenbart sich Verblüffendes: Russland ist in der Rangliste der Herkunftsländer der Autoren der russischsprachigen Version nicht einmal in den Top 10.

Die meisten Autoren und die meisten Korrekturen kommen aus der Ukraine, mit großem Abstand gefolgt von Deutschland und den USA.

Wenn man berücksichtigt, wofür alles üblicherweise Wikipedia befragt wird, ist dieser Zustand schon bedenklich. Natürlich hat man beispielsweise aus Deutschland die Illusion, man könne, wenn man den Artikel etwa zu Wladimir Putin aufruft, in der russischen Wikipedia eine andere, vielleicht auch nur ergänzende Sicht finden als in der deutschen.

Auch in Fragen der russischen Geschichte, der Wirtschaft, bei den Biografien der verschiedensten Figuren des öffentlichen Lebens, die nur in der russischsprachigen Version zu finden sind, wird darauf zurückgegriffen. Ganz zu schweigen davon, dass auch in Russland selbst von dieser Form der Information Gebrauch gemacht wird.

Wenn aber die Ukraine, Deutschland und die USA – in dieser Reihenfolge – die Texte redigieren, ist das Ergebnis alles andere als russisch. Im Gegenteil. So wie sich weite Teile der deutschen Wikipedia in ein reines Propagandamedium verwandelt haben (wer es genauer wissen will, suche im Internet nach "Neues aus Wikihausen"), unterliegt auch die russische Version von Wikipedia der Kontrolle durch Personen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit alles andere als die Verbreitung neutraler, objektiver Informationen im Sinn haben.

Mehr zum Thema - Medienbericht: Hunter Biden bezahlte Beratungsfirma, um seine Wikipedia-Seite zu säubern