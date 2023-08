Selenskij nimmt, was er bekommen kann: Finnland stellt ältere F-18-Jets zur Verfügung

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij erklärte, dass Kiew Kampfflugzeuge jeglicher Art nehme. Hierbei bezog sich der Staatschef auf von der finnischen Luftwaffe ausgemusterte ältere F-18-Jets, die der Ukraine angeboten worden sind.

Quelle: AFP © Präsidialamt der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij erklärte die Bereitschaft seines Landes, Kampfflugzeuge vom Typ F-18 Hornet von Finnland entgegenzunehmen. Dies sagte er bei der Pressekonferenz mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo in Kiew. Gleichzeitig betonte Selenskij gegenüber Journalisten, dass die Ukraine der Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen weiterhin Priorität einräume. Kiew sei jedoch bereit, alles zu nehmen, was ihr angeboten werde, darunter auch ältere Modelle wie F-18, wenn Finnland diese nicht mehr bräuchte. Selenskij erklärte wörtlich: "Wenn Finnland F-18 nicht braucht, übergebt sie uns – wir nehmen sie mit Vergnügen. Wir werden dankbar sein." Lars von Trier über F-16-Lieferung an die Ukraine: "Auch russische Leben zählen" Während Selenskijs Besuch in Finnland im Mai hatte sein Amtskollege Sauli Niinistö verlauten lassen, dass Helsinki nur über alte Kampfjets vom Typ F-18 verfüge. Außerdem könnte deren Übergabe erst dann erfolgen, wenn die finnischen Streitkräfte modernere F-35-Jets in Dienst stellen würden. Mehrere Jahre würden vergehen, bis dies möglich sei. Bis dahin wären die F-18-Kampfflieger offenbar veraltet. Hingegen gaben Dänemark und die Niederlande die Lieferungen von F-16-Kampfjets an die Ukraine unter Zustimmung der USA bekannt, die diese Maschinen herstellen. Selenskij zufolge soll Kiew insgesamt 42 Kampfflugzeuge erhalten, nachdem die Ausbildung der ukrainischen Piloten beendet worden ist. Mehr zum Thema – Selenskij: Niederlande sagen Übergabe von 42 F-16-Kampfflugzeugen zu – Rutte bestätigt Zahl nicht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.