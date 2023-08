Finnland und Estland gewähren Durchflug dreier russischer Flugzeuge wegen Unwetters

Finnland und Estland haben am Donnerstag drei russischen Flugzeugen Einlass in ihren Luftraum gewährt. Die Maschinen wurden nach Angaben der russischen Lufttransportagentur vom heftigen Unwetter gezwungen, vom Kurs über der Ostsee abzuweichen.

Quelle: Sputnik © Maksim Blinow

Drei Flugzeuge russischer Luftverkehrsunternehmen haben am Donnerstag den Luftraum Finnlands und Estlands überquert. Russlands Föderale Agentur für Lufttransport berichtete gegenüber Journalisten, dass die Maschinen auf dem Weg von und nach Kaliningrad von heftigen Witterungsbedingungen und Gewitter gezwungen wurden, vom Kurs über neutralen Gewässern der Ostsee abzuweichen. "Deutsche Außenpolitik als absurde Lachnummer" – Netz verhöhnt Baerbock wegen Pannenflieger Daraufhin flogen die Flugzeuge in die Lufträume der nächstliegenden Länder ein, und zwar Finnlands und Estlands. Es wird darauf hingewiesen, dass Flugsicherungsdienste der beiden Länder einen sicheren Flugbetrieb der russischen Maschinen gewährleisteten. Der Airbus A321neo der Fluggesellschaft Ural Airlines und der Airbus A319 der Fluglinie Rossija verbrachten über Finnland beziehungsweise Estland etwa zehn Minuten. Die dritte Maschine, eine Boeing 737 der Chartergesellschaft Nordwind, flog etwa fünf Minuten lang durch Finnlands Luftraum. Russlands Lufttransportagentur dankt in ihrer Erklärung den zuständigen Behörden Finnlands und Estlands für Mithilfe. Seinerseits bestätigte die russische Flugbehörde, in Übereinstimmung mit Grundsätzen der gegenseitigen Flugsicherung den sicheren Verkehr ausländischer Flugzeuge im russischen Luftraum zu gewährleisten, falls dies erforderlich ist. Nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 hatten die EU-Länder ihre Lufträume für russische Flugzeuge vorübergehend geschlossen. Moskau konterte mit einem Verbot für EU-Flieger in seinem Luftraum. Mehr zum Thema – Su-30-Kampfflugzeug stürzt im Gebiet Kaliningrad ab: Beide Piloten tot

