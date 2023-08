Russische Streitkräfte führen erfolgreichen Angriff auf zwei Flugplätze der ukrainischen Armee durch

Russlands Verteidigungsministerium berichtet, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht zum 6. August einen Präzisionsraketenangriff auf Flugplätze der ukrainischen Truppen in den Gebieten Chmelnizki und Rowno durchgeführt haben.

Quelle: AFP © Genya SAVILOV

Am 6. August haben die russischen Streitkräfte ukrainische Luftwaffenstützpunkte in den Gebieten Chmelnizki und Rowno attackiert. Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bei einem Briefing mit: "Heute Nacht haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen Gruppenangriff mit luft- und seegestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite auf die AFU-Luftstützpunkte in der Nähe der Siedlungen Starokonstantinow im Gebiet Chmelnizki und Dubno im Gebiet Rowno durchgeführt." Konaschenkow präzisierte, dass die Zwecke des Angriffs erreicht und alle vorgesehenen Ziele getroffen worden seien. Der Offizier fügte hinzu, dass russische Artilleristen Ansammlungen von Personal und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte (AFU) bei Nowomlynsk, Sinkowka, Timowka und Tabajewka im Gebiet Charkow und Artjomowsk in der Volksrepublik Lugansk getroffen hätten. Lokale Behörden: Drei Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte westlich von Orechow vernichtet Seinen Angaben zufolge beliefen sich die Verluste der ukrainischen Truppen auf bis zu 50 ukrainische Militärangehörige. Sie verloren außerdem drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Autos, zwei Panzerhaubitzen M109 Paladin, ein selbstfahrendes gepanzertes Artilleriegeschütz Krab und zwei Panzerhaubitzen Msta-B. Am selben Tag erklärte Wadim Astafjew, der Leiter des Pressezentrums der Gruppe Süd, dass Su-34-Frontbomber die Stellungen zweier ukrainischer Brigaden in der Nähe der Siedlung Serebrjanka mit Lenkbomben zerstört hätten. Mehr zum Thema - Kiew fordert immer modernere militärische Ausrüstung und hofft auf eine göttliche Intervention

