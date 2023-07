Wladimir Putin lobt die Ergebnisse des russisch-afrikanischen Gipfeltreffens

Der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit seinem kongolesischen Amtskollegen Denis Sassou-Nguesso den Verlauf und die Ergebnisse des russisch-afrikanischen Gipfels als "gut" bewertet. Zur Ukraine habe ein offener Meinungsaustausch stattgefunden.

Quelle: Sputnik © Alexei Danitschew/RIA Nowosti

Der Russland-Afrika-Gipfel sei auf einem guten Niveau verlaufen, sagte Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Republik Kongo Denis Sassou-Nguesso. "Ich denke, er fand auf einem sehr guten Niveau und mit guten Ergebnissen statt", sagte der Staatschef. Er dankte Sassou-Nguesso für seine Entscheidung, Sankt Petersburg zu besuchen. Putin erklärte auch, dass er am Vortag ein offenes und nützliches Gespräch über die Ukraine mit Vertretern afrikanischer Länder geführt habe. Sie erörterten insbesondere mögliche Wege zur Lösung der Situation. Darüber hinaus, so der Staatschef, arbeiten Russland und die Republik Kongo in den Vereinten Nationen und anderen internationalen Plattformen fruchtbar zusammen: "Der Kongo unterstützt die meisten russischen Resolutionsentwürfe, einschließlich derer zur Bekämpfung der Verherrlichung des Nazismus, zur Nichtverbreitung der ersten Waffen im Weltraum, zur Informationssicherheit usw.", unterstrich Putin. Er betonte auch, dass er sich freuen würde, Sassou-Nguesso morgen bei der Hauptparade der Marine zu sehen. Der zweite Russland-Afrika-Gipfel und das Wirtschaftsforum fanden am 27. und 28. Juli statt. Zum Abschluss des Gipfels einigten sich die Teilnehmer auf eine Haupterklärung sowie auf mehrere thematische Dokumente. Darüber hinaus verabschiedeten sie den Aktionsplan des Forums für den Zeitraum 2023–2026. Mehr zum Thema – Was Russland dem afrikanischen Kontinent anbieten kann

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.