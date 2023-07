Russisches Militär übt Abriegelung des Schwarzmeerraums

Nach Russlands Austritt aus dem Getreideabkommen und der Warnung, fremde Handelsschiffe im Schwarzen Meer als potenzielle Feinde zu betrachten, hat die russische Marine dort ein Manöver durchgeführt. Ziel der Übung war die Isolierung eines Teils des Schwarzen Meeres.

Quelle: Sputnik © Jekaterina Schtukina

Die Besatzungen von Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte haben gemeinsam mit den Luftstreitkräften im Schwarzen Meer ein Manöver durchgeführt. Ziel der Übung war es, einen Teil des Schwarzen Meeres zu isolieren. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium am frühen Freitagmorgen mit. Schiffe der Schwarzmeerflotte feuerten Anti-Schiffs-Marschflugkörper auf ein simuliertes Ziel im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres ab. Ein Geschoss vom Raketenschiff Iwanowez traf das Ziel und der simulierte Gegner wurde zerstört. Aus einer Erklärung geht hervor: "Telemetriedaten und Videoüberwachungen von unbemannten Flugzeugen bestätigen den Erfolg der Kampfübung. Das Zielschiff wurde durch den Raketentreffer zerstört." Während der gemeinsamen Übung trainierten die Schiffe und Flugzeuge auch Maßnahmen zur Isolierung eines Gebiets, das vorübergehend für die Schifffahrt gesperrt worden war. Außerdem führten Sie Übungen durch, um ein fiktives angreifendes Schiff festzusetzen. Das Ministerium veröffentlichte ein Video, auf dem ein Teil der Übungen zu sehen ist. Mitte Juli hatte der Kreml bekanntgegeben, das Getreideabkommen nicht zu verlängern. Moskau versprach jedoch, zu dem Abkommen zurückzukehren, sobald die Forderung, Hindernisse bei der Ausfuhr von Agrarprodukten und Düngemitteln aus Russland zu beseitigen, erfüllt sei. Das russische Verteidigungsministerium kündigte daraufhin an, dass ab Mitternacht des 20. Juli "alle Schiffe, die im Schwarzen Meer ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle Träger militärischer Fracht betrachtet werden". Einige Gebiete im nordwestlichen und südöstlichen Teil der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres wurden für "vorübergehend gefährlich für die Schifffahrt" erklärt. Das russische Militär betrachtet Länder, unter deren Flagge die Schiffe dort fahren, als an dem militärischen Konflikt auf Seiten der Ukraine beteiligt. Mehr zum Thema – Russisches Verteidigungsministerium: Schiffe mit Ziel Ukraine werden als Militärtransporte angesehen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.