Medien: Pause in der Gegenoffensive der Ukraine auf schwere Materialverluste zurückzuführen

Die New York Times berichtet, dass die Ukraine in den ersten zwei Wochen der Gegenoffensive bis zu 20 Prozent ihrer Waffen und Ausrüstung verloren hat. Die Taktikänderung und die Verlangsamung der Offensive hätten dazu beigetragen, die Zahl der Verluste zu verringern, so die Zeitung.

Quelle: Gettyimages.ru © Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

Bis zu 20 Prozent der von Kiew in den ersten beiden Wochen der Gegenoffensive eingesetzten Waffen und Ausrüstungen wurden beschädigt oder zerstört, darunter auch westliche Panzer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen. Dies berichtete die New York Times (NYT) unter Berufung auf Quellen in US-amerikanischen und europäischen Behörden. Den Gesprächspartnern der Zeitung zufolge sank die Verlustquote in den folgenden Wochen auf zehn Prozent. Dies sei auf eine Änderung der ukrainischen Taktik zurückzuführen, die sich auf den Einsatz von Artillerie und Langstreckenraketen anstelle von Angriffen durch Minenfelder konzentriere, heißt es. Gleichzeitig wies die NYT darauf hin, dass die Verluste zurückgegangen sind, da sich die Gegenoffensive verlangsamt hat und an einigen Stellen sogar eingestellt wurde. Trotz der Verluste sei es der ukrainischen Armee gelungen, von den fast 100 Kilometern, die sie zurücklegen will, nur acht Kilometer zu marschieren, so die Zeitung. Russland habe viele Monate Zeit gehabt, sich auf die ukrainische Gegenoffensive vorzubereiten, und die Front sei mit Minen, Panzerabwehrfallen und Befestigungen gespickt, so das Blatt. In diesem Zusammenhang bezeichneten es Experten als nicht überraschend, dass die Ukraine relativ hohe Verluste erlitten hat. Analyse Ukraine schickt eigene Soldaten trotz gescheiterter Offensive in den Tod Die NYT schrieb über Fälle, in denen der Bradley-Schützenpanzer bei Minendetonationen schwer beschädigt wurde. Das Projekt Oryx, das die Verluste der ukrainischen Streitkräfte verfolgt, die visuell bestätigt werden können, stellte fest, dass mindestens 28 solcher Fahrzeuge aufgegeben, beschädigt oder zerstört wurden. Analysten bestätigten auch, dass die Ukraine mindestens 24 Panzer verloren hatte, darunter auch solche aus dem eigenen Arsenal Kiews und solche, die von westlichen Ländern geliefert worden waren. Bei zehn von ihnen handelte es sich um Leopard-Panzer und deutsche Minenräumfahrzeuge. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte Mitte Juli, das russische Militär habe seit Beginn der Kiewer Offensive mehr als 26.000 ukrainische Soldaten getötet, 17 Leopard-Panzer, fünf französische AMX-Radpanzer und zwölf US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer zerstört – insgesamt mehr als 1.200 Stück verschiedener gepanzerter Fahrzeuge. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat die kurze Pause in der Gegenoffensive eingeräumt und sie mit einem Mangel an Ausrüstung und Munition in Verbindung gebracht und die westlichen Verbündeten aufgefordert, die Lieferungen zu beschleunigen. Die ukrainischen Streitkräfte haben begonnen, sich zu bewegen, aber auf eine bewusstere Art und Weise, sagen ungenannte US-Beamte. Sie glauben, dass das Tempo der Gegenoffensive mit der Lieferung von Streumunition durch die USA an Kiew zunehmen könnte. Die ukrainische Offensive ist seit Anfang Juni im Gange. Dies wurde sowohl von Kiew als auch von Moskau bestätigt. Die Ukraine und die NATO haben von ernsthaftem Widerstand der russischen Streitkräfte gesprochen. Das russische Verteidigungsministerium hat wiederholt erklärt, die russischen Streitkräfte haben ukrainische Angriffe aus allen Richtungen erfolgreich abgewehrt. Mehr zum Thema – Gescheiterte Offensive schreckt Söldner ab – Kiew weltweit auf Rekrutierungstour

