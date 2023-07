Kennedy Jr. nennt Mobilisierung von Reservisten in den USA Vorbereitung auf Krieg mit Russland

US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. sah in der Entscheidung von Präsident Joe Biden, amerikanische Reservisten nach Europa zu schicken, eine Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland. Auch der ehemalige Präsident Donald Trump kritisierte Bidens Entscheidung.

Quelle: Gettyimages.ru © Carl D. Walsh/Portland Portland Press Herald

Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, zusätzliche Armee-Reservisten nach Europa zu schicken, sei eine Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland, erklärte der US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. auf seinem Twitter-Account. Er schrieb: "Biden hat gerade dreitausend Reservisten einberufen, um die US-Streitkräfte in Europa im Rahmen der Operation Atlantic Resolve zu verstärken. Ich möchte, dass die Menschen verstehen, was diese Mobilisierung bedeutet. Das ist die Vorbereitung auf einen Bodenkrieg mit Russland." Bidens Entscheidung wurde auch von einem weiteren Kandidaten, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, auf dem sozialen Netzwerk Truth Social kritisiert. Trump schrieb: "Das Letzte, was seine inkompetente Regierung tun sollte, ist, uns in Richtung des Dritten Weltkriegs zu treiben." Die "rücksichtslose Eskalation" des Konflikts in der Ukraine treibe die US-Streitkräfte an den Rand einer Katastrophe, so der Politiker, der bereits zuvor seine Ambitionen erklärt hatte, erneut für das Amt des US-Staatschefs zu kandidieren. Trump wies darauf hin, dass die Entscheidung, Truppen nach Europa zu verlegen, die US-Grenzen selbst ungeschützt lasse. Am 13. Juli hatte Biden einen Erlass unterzeichnet, der es Washington erlaubt, bis zu 3.000 Reservisten zur Teilnahme an der Operation Atlantic Resolute abzuziehen, um die Abschreckungsfähigkeit an der Ostflanke der NATO in Europa zu stärken. Washington hatte mit der Durchführung dieser Operation begonnen, nachdem die Krim 2014 an Russland angeschlossen worden war. Mehr zum Thema – Warum die USA der Ukraine mit ziemlicher Sicherheit nie erlauben werden, der NATO beizutreten

