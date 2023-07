Südafrikanische Republik: Russland lehnt Ersetzen von Putin durch Lawrow bei BRICS-Gipfel ab

Russland hat sich dagegen ausgesprochen, dass die Delegation auf dem BRICS-Gipfel von Sergei Lawrow geleitet wird. Indien und Brasilien unterstützten ihrerseits die Idee nicht, das Treffen in China abzuhalten. Die Vorschläge waren von der südafrikanischen Regierung unterbreitet worden.

Quelle: Legion-media.ru © Dmitry Azarov/Kommersant

Russland hat die Bitte des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa abgelehnt, dass die russische Delegation beim BRICS-Gipfel im August von Außenminister Sergei Lawrow und nicht von Präsident Wladimir Putin geleitet wird. Dies teilte der Vizepräsident Südafrikas, Paul Mashatile, mit. Er wies darauf hin, dass die Gespräche mit Putin über dessen Anwesenheit noch andauerten: "Wir sind uns bewusst, dass wir an das Römische Statut gebunden sind, aber wir können nicht jemanden einladen und ihn dann verhaften lassen. Wir wären froh, wenn er nicht käme." Indien und Brasilien hätten ihrerseits die Option abgelehnt, den Gipfel nach China zu verlegen, fügte der südafrikanische Politiker hinzu. BRICS goes "Goldstandard"? –Südafrikanischer Minister spricht von "Entdollarisierung" beim nächsten Zuvor hatten die Mitglieder der südafrikanischen Regierung dem Präsidenten Cyril Ramaphosa drei Optionen für die Teilnahme der russischen Delegation vorgeschlagen. Die erste sieht vor, dass Putin auf dem Gipfel durch das russische Außenministerium vertreten wird; die zweite, dass Putin online an dem Treffen teilnimmt; in einer dritten Option würde China gebeten, das Treffen auszurichten. Am 17. März erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin und die Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa wegen angeblicher "illegaler Abschiebungen von Kindern aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Russland". Analyse Der globale Süden stellt sich offen gegen den Westen Das russische Außenministerium bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als "null und nichtig, provokativ und kategorisch inakzeptabel". Der stellvertretende Außenminister Sergei Rjabkow zeigte sich zuversichtlich, dass Südafrika Putin während des BRICS-Gipfels Immunität gewähren werde. Südafrika hat das Römische Statut (die vertragliche Grundlage für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs) ratifiziert und erkennt dessen Gerichtsbarkeit an. Das Büro des Staatschefs erklärte, dass das Land nicht die Absicht habe, sich der Gerichtsbarkeit des IStGH zu entziehen. Die südafrikanischen Behörden haben bereits im Mai versprochen, dass die Teilnehmer des Gipfels diplomatische Immunität genießen würden. Dank dieser Immunität unterliegt eine Person nicht der Gerichtsbarkeit des Gastlandes, genießt Immunität und kann nicht festgenommen oder inhaftiert werden. Mehr zum Thema - Dollar-Krach? Pläne für gemeinsame BRICS-Währung beunruhigen westliche Experten

