Kiewer Höhlenkloster: Polizei besetzt eines der Klostergebäude

Kiew macht ernst mit der Räumung des orthodoxen Höhlenklosters. Nachdem am Montag fünf der Gebäude, darunter die Residenz des Kiewer Metropoliten, versiegelt worden waren, begann die Polizei am Dienstagmorgen mit der Besetzung eines der Gebäude.

Quelle: Sputnik © Bund Orthodoxer Journalisten

Die Beschlagnahme des Gebäudes Nr. 54 der Lawra von Kiew-Petschersk sei in der Ukraine im Gange, schrieb der Anwalt des Klosters der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOK), Nikita Tschekman, in seinem Telegram-Kanal am Dienstagmorgen. Auf veröffentlichten Fotos ist zu erkennen, dass die Polizei das Gebäude umstellt hat. Zuvor hatte er berichtet, dass die staatliche Verwaltung des Architekturreservats "Kiew-Petschersker Höhlenkloster" fünf Gebäude des Klosters versiegelt habe. In einem von ihnen befand sich die Residenz des Primas der UOK, des Metropoliten von Kiew und der ganzen Ukraine, Onuphrius. Später forderte das ukrainische Kulturministerium, zwei weitere Gebäude (Nr. 58 und Nr. 59) des Komplexes bis zum 10. Juli zu räumen. Doch am Montag verweigerten die Gemeindemitglieder der Kommission des Ministeriums den Zutritt zu den Gebäuden. Meinung "Katholizisierung" der Ukraine: Die NATO als der starke Arm des Vatikans Die Russisch-Orthodoxe Kirche bezeichnete die Beschlagnahmung kirchlicher Gebiete durch die ukrainischen Behörden als "eklatante Gesetzlosigkeit" und forderte die internationale Gemeinschaft auf, eine unabhängige Untersuchung der laufenden Zerstörung der UOK durchzuführen. Im vergangenen Jahr haben die ukrainischen Behörden die größte Verfolgungswelle gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche in der modernen Geschichte des Landes organisiert. Die Behörden in verschiedenen Regionen der Ukraine haben ihre Aktivitäten verboten, und der Rada wurde ein Gesetzentwurf über das faktische Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche vorgelegt. Der ukrainische Sicherheitsdienst leitet Strafverfahren gegen den Klerus ein und durchsucht Bischöfe und Priester, Kirchen und Klöster nach Beweisen für "antiukrainische Aktivitäten". Mehr zum Thema - Ukrainische Polizei riegelt Kiewer Höhlenkloster ab – Gläubige widersetzen sich

