Medien: Erdoğan trifft sich nach Gesprächen mit Selenskij möglicherweise mit Putin

Der türkische Fernsehsender A Haber berichtet, dass ein Treffen zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Wladimir Putin nach dessen Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij sehr wahrscheinlich ist. Dieses Treffen könnte sowohl in der Türkei als auch in Russland stattfinden.

Quelle: Sputnik © Wjatscheslaw Prokojew

Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij werde der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan voraussichtlich Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin führen, berichtete der türkische Fernsehsender A Haber. In dem Bericht heißt es: "Es ist wahrscheinlich, dass Präsident Erdoğan nach den Gesprächen mit Selenskij persönlich mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammentreffen wird. Dieses Treffen könnte entweder in der Türkei oder in Russland stattfinden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch." Kreml: Keine Voraussetzungen für Verlängerung des Getreidedeals Der Kreml schließt Gespräche zwischen Putin und Erdoğan in absehbarer Zeit nicht aus, so Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Staatschefs. Nach Angaben des Kremlsprechers wird Moskau auch die Gespräche Erdoğans mit Selenskij, der am 7. Juli in der Türkei eintreffen wird, genau verfolgen. Peskow unterstrich: "Wir werden die Ergebnisse der Gespräche genau verfolgen. Wir schätzen unsere konstruktiven Beziehungen zu Ankara. Natürlich sind wir gespannt, worüber Erdoğan und Selenskij sprechen werden. Das ist wichtig." Erdoğan wird am Freitag in Istanbul mit Selenskij über die Lage in der Ukraine und die Aussichten für das am 18. Juli auslaufende Getreideabkommen sprechen. Der Besuch wird die erste Arbeitsreise des ukrainischen Präsidenten in die Türkei seit zwei Jahren sein – die letzte hatte im April 2021 stattgefunden. Im August 2022 flog Erdoğan nach Lwow, um Selenskij zu treffen. Zuvor hatte die Quelle von RIA Nowosti in der türkischen Präsidialverwaltung erklärt, Putins Besuch in der Türkei stehe auf der Tagesordnung, doch gebe es noch keine konkreten Vereinbarungen über Datum, Ort und Inhalt. Der Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, sagte seinerseits, der Besuch stehe auf der Tagesordnung, aber die Vorbereitung habe noch nicht begonnen. Mehr zum Thema – Selenskij braucht die Fortsetzung des Krieges für sein politisches Überleben

