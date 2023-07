Schwedische Polizei erhält neue Anträge für Verbrennungsaktionen

Die schwedische Polizei hat drei weitere Anträge auf Verbrennung religiöser Bücher in Stockholm und Helsingborg erhalten. Einer betrifft die Verbrennung eines Korans. Bereits einige Tage zuvor war eine umstrittene Koran-Verbrennungsaktion in Schweden abgehalten worden.

Die schwedische Polizei hat drei weitere Anträge auf öffentliche Verbrennungen religiöser Bücher erhalten. Dies berichtet Local Sweden unter Berufung auf Informationen eines lokalen Fernsehsenders. In dem Material hieß es:

"Bei der Polizei sind drei weitere Anträge auf Verbrennung religiöser Bücher eingereicht worden."

Einer der Anträge wurde von einer Frau gestellt, die "so bald wie möglich" einen Koran vor einer Moschee in Stockholm verbrennen will; der zweite von einem Mann, der am 15. Juli vor der israelischen Botschaft eine Thora und eine Bibel vernichten will, und der dritte von einem Bürger, der am 12. Juli in der südschwedischen Stadt Helsingborg religiöse Texte verbrennen will. Alle bei der Polizei eingereichten Anträge sind noch nicht bearbeitet.

Zuvor hatte die schwedische Polizei eine Protestaktion genehmigt, bei der die heilige Schrift der Muslime, der Koran, am 28. Juni, dem ersten Tag des Opferfests (des höchsten islamischen Fests), vor der Hauptmoschee in Stockholm verbrannt werden soll. Ministerpräsident Ulf Kristersson äußerte sich diesbezüglich mit den Worten, die Entscheidung sei "legal, aber unangemessen". Am selben Tag fand die Aktion statt: Ein Mann riss Seiten aus dem Koran, wischte sich damit die Schuhe ab, steckte dann Speck in das Buch und zündete es an.

Die Schändung und Verbrennung des Korans in Stockholm während der Opferfest-Feierlichkeiten Ende Juni löste in vielen Ländern der Welt ein breites Echo aus. Der Irak forderte die schwedischen Behörden auf, den Einwanderer, der die Tat begangen hatte, auszuliefern und vor Gericht zu stellen. Zugleich versammelten sich Dutzende von Einwohnern zu einem Protest vor der Botschaft des Königreichs in Bagdad.

Das russische Außenministerium erklärte wiederum, dass die Straffreiheit der an dem Vorfall beteiligten Personen zu unvorhersehbaren katastrophalen Folgen führen könnte. Gennadi Askaldowitsch, der Sonderbeauftragte des russischen Außenministeriums für die Zusammenarbeit im Bereich der Religionsfreiheit, fügte hinzu:

"Wir lehnen eine solche Nachsicht mit religiösen Radikalen durch das offizielle Stockholm entschieden ab. Wieder einmal wurde ein provokativer Akt der Islamophobie unter dem Deckmantel der berüchtigten 'Redefreiheit' und 'Demokratie' zugelassen."

Askaldowitsch riet die Vereinigten Staaten, Schweden und den Westen im Allgemeinen auf, entschlossen den Kampf gegen den religiösen Extremismus aufzunehmen und nicht nur verbale Angriffe zu unternehmen, um Stockholms Bewerbung um den NATO-Beitritt zu retten.

