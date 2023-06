Medienbericht – Drogenkonsum im Silicon Valley? Elon Musk nimmt angeblich Ketamin

Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, soll die psychedelische Droge Ketamin konsumieren, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag unter Verweis auf anonyme Quellen. Musk sei jedoch nicht der einzige Tech-Milliardär, der zu Drogen greife.

Quelle: Legion-media.ru © Stephane Lemouton / Bestimage

Der US-Milliardär und CEO von Tesla und SpaceX, Elon Musk, nimmt zur Behandlung von Depressionen angeblich in kleinen Dosen die Rauschdroge Ketamin. Dies teilte das Wall Street Journal (WSJ) am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen mit. Zu höheren Dosen soll der reichste Mann der Welt bei gesellschaftlichen Veranstaltungen greifen. Weiter berichtete die US-Zeitung, dass der Tesla-Gründer nicht der einzige Tech-Milliardär sei, der sich mit Psychedelika beschäftige: Auch Google-Mitbegründer Sergey Brin verwende angeblich psilocybinhaltige Pilze, die nur in den US-Bundesstaaten Colorado und Oregon legal seien. Ferner stellt das WSJ fest, dass das Management des US-Risikokapitalunternehmens Founders Fund mit Sitz in San Francisco Partys veranstaltet habe, bei denen Psychedelika konsumiert worden seien. Während in Technologieunternehmen früher üblich gewesen sei, solche Rauschmittel nach Feierabend zu verwenden, sei dies mittlerweile Teil ihrer Unternehmenskultur geworden, hieß es. Führungskräfte sowie Mitarbeiter rechtfertigten ihr Verhalten mit der Begründung, dass Rauschmittel ihnen zu geschäftlichen Durchbrüchen verhelfen könnten. Trotz der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Psychedelika in den USA verboten ist, werde deren Konsum im Silicon Valley toleriert, so das WSJ. Mehrere Unternehmen würden zudem nicht kontrollieren, ob ihre Mitarbeiter Rauschmittel verwenden. Ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter soll der Zeitung geschildert haben, dass das Unternehmen zwar den Drogenkonsum ablehne, es aber ein hohes Maß an Toleranz außerhalb der Arbeitszeit gebe. Meinung Die EU versucht verzweifelt, Musks Variante der Meinungsfreiheit als "Desinformation" zu unterbinden Ferner gibt das WSJ unter Berufung auf das Forschungsunternehmen BrandEssence an, dass der Markt für psychedelische Arzneimittel im Jahr 2022 ein Volumen von 4,9 Milliarden US-Dollar gehabt habe und bis 2029 voraussichtlich auf 11,8 Milliarden US-Dollar anwachsen werde. Elon Musk, sein Anwalt und Chefberater sowie Vertreter von Brin sollen auf eine Bitte um eine Stellungnahme nicht reagiert haben. Kurz nach der Veröffentlichung des Berichts behauptete Musk jedoch auf Twitter, dass ein gelegentlich eingenommenes Ketamin eine bessere Option bei Depressionen sei als herkömmliche Medikamente, welche seiner Ansicht nach "Menschen zombifizieren" würden. Dabei berief er sich auf Erfahrungen von "Freunden". Mit einem geschätzten Vermögen von 192 Milliarden Dollar ist Elon Musk der reichste Mann der Welt – und liegt damit vor dem Chef und Großaktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy, Louis Vuitton, sowie dem Franzosen Bernard Arnault. Brin ist mit einem Nettovermögen von 96 Milliarden US-Dollar der elftreichste Mensch der Welt. Mehr zum Thema - "Wahnsinn und Grausamkeit" – Musk reagiert auf Video mit gefälschter Aussage von US-Senator Graham

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.