Saporoschje-Behörden: Ukrainische Streitkräfte können den Wremewski-Vorsprung besetzen

Ein Mitglied des Saporoschje-Gebietsverwaltungsrates sagt, die ukrainischen Streitkräfte führten aktive Offensiven durch. Demnach seien sie in mehrere Dörfer in der Nähe des Wremewski-Vorsprungs eingedrungen, und es besteht die Wahrscheinlichkeit einer Besetzung.

Quelle: Gettyimages.ru © Ercin Erturk/Anadolu Agency

Die russischen Truppen in dem Frontabschnitt Saporoschje befinden sich in "aktiver Verteidigung", wobei es fast entlang der gesamten Kontaktlinie zu Artillerieduellen kommt, meldete Wladimir Rogow als Mitglied des Hauptrates der Regionalverwaltung von Saporoschje auf seinem Telegram-Kanal. Demnach finden die schwersten Gefechte in der Nähe des Wremewski-Vorsprungs statt, einem kleinen Gebiet im Hochland an der Grenze zwischen dem Gebiet Saporoschje und der Volksrepublik Donezk. Er wies darauf hin, dass die russischen Streitkräfte allein in der Nähe des Dorfes Rownopol im westlichen Teil des Vorsprungs vier ukrainische Angriffe abwehren konnten. Rogow erklärte: "Der Feind befindet sich jetzt nicht nur in den nächstgelegenen Zufahrten, sondern auch in den Siedlungen Rownopol, Lewadnoje und Makarowka. Wenn sich diese Konstellation in diesem Frontabschnitt fortsetzt, wird es dem Feind mit großer Wahrscheinlichkeit gelingen, den Wremewski-Vorsprung zu besetzen." Er sprach auch von Kämpfen in anderen Frontabschnitten: Im Frontabschnitt Wassiljewka befindet sich das Dorf Pjatichatki weiterhin in einer Grauzone, in der sich die ukrainischen Streitkräfte neu gruppieren und wohin Truppen als Verstärkung verlegt werden;

Im Frontabschnitt Orechow ist es den russischen Truppen gelungen, die Kontrolle über das Gebiet Nowodanilowka-Rabotino wiederzuerlangen, der Feind unternimmt erfolglose Angriffsversuche in kleinen Gruppen, die Lage bleibt "stabil angespannt". Analyse So funktioniert die russische Verteidigung gegen Kiews Großoffensive Der russische Präsident Wladimir Putin hatte mitgeteilt, die ukrainische Gegenoffensive sei seit dem 4. Juni im Gange. Am 22. Juni erklärte sein Sekretär Nikolai Patruschew auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates, dass die ukrainischen Streitkräfte während der bisherigen Offensive etwa 13.000 Soldaten, fast 250 Panzer, mehr als 260 Drohnen, zehn Kampfjets, vier Hubschrauber, mehr als 40 Mehrfachraketenwerfer, zwei Flugabwehrraketensysteme und viel andere Ausrüstung verloren hätten. Das russische Verteidigungsministerium berichtet regelmäßig über die Abwehr von Angriffen des ukrainischen Militärs aus verschiedenen Richtungen. So meldete das Militär in einem Bericht vom 26. Juni, dass ukrainische Angriffe in den Richtungen Saporoschje und Süd-Donezk zurückgeschlagen wurden, unter anderem im Bereich des Wremewski-Vorsprungs. Rogow berichtet seit dem 5. Juni regelmäßig über ukrainische Durchbruchsversuche an dieser Frontlinie. Mehr zum Thema - Ukrainische Niederlage in Panzerschlacht: Bergepanzer zerstört und von der Frontlinie abgezogen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.