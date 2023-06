Zur Niederschlagung der Wagner-Meuterei entsandte Achmat-Kämper kehren zurück ins Kriegsgebiet

Die Soldaten der tschetschenischen Spezialeinheit Achmat, die gestern zur Niederschlagung der Wagner-Meuterei nach Rostow am Don entsandt wurden, kehren nun in das Kriegsgebiet zurück. Die Kämpfer haben sich streng an die Befehle gehalten und kein Blutvergießen zugelassen, betonte das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

Quelle: Sputnik © Wiktor Antonjuk

Die tschetschenische Spezialeinheit Achmat kehrt aus Rostow, wohin sie zur Niederschlagung der Wagner-Meuterei entsandt worden war, in das Kriegsgebiet zurück. Dies teilte der Kommandeur der Spezialeinheit Apty Alaudinow mit, wie aus dem Video des staatlichen tschetschenischen Nachrichtensenders TSCHGTRK Grosny hervorgeht. Alaudinow sagte wörtlich: "Jetzt haben wir den Befehl, zu unseren Kampflinien zurückzukehren, wo der Gegner auf uns wartet." Das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien Ramsan Kadyrow dankte den tschetschenischen Kämpfern, die am 24. Juni nach Rostow am Don geschickt worden waren, und lobte sie in seinem Telegram-Kanal. Er bezeichnete ihre Handlungen als "äußerst effektiv und durchdacht". Kadyrow schrieb sinngemäß wörtlich: "Unsere Jungs haben ihre hohe Kampfkraft sowie die Bereitschaft gezeigt, das Heimatland um jeden Preis auf den ersten Befehl hin zu verteidigen." Die Kämpfer seien schnell am Ort des Geschehens eingetroffen und haben auf weitere Befehle gewartet. Jede selbst getroffene Entscheidung hätte dabei zu einem Massaker führen können. Die Kämpfer hätten strikt nach dem Befehl gehandelt und ihre Aufgabe mit Bravour erfüllt, schrieb Kadyrow. Er fügte hinzu, dass in der Zwischenzeit auch ihre Stellungen an der Front von den russischen Reserven erfolgreich gehalten wurden. Sonnabendmorgen, am 24. Juni, waren Kämpfer der Spezialeinheit Achmat und des 78. motorisierten Regiments der Spezialeinheit Nord Achmat, die am Frontabschnitt bei Marjinka kämpfen, vorübergehend in die Nähe der Stadt Rostow am Don verlegt worden, um dort Antiterroroperationen gegen rebellierende Wagner-Kämpfer durchzuführen. Das alles konnte ohne Blutvergießen beendet werden. Mehr zum Thema – Rostow-Gouverneur: Wagner-Kämpfer ziehen sich in Feldlager zurück

