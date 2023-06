Russischer Verteidigungsminister: 246 ukrainische Panzer während Kiews Gegenoffensive zerstört

Der Verteidigungsminister Russlands, Sergei Schoigu, hat Präsident Wladimir Putin über den Verlauf der militärischen Sonderoperation berichtet. Demnach hätten die ukrainischen Truppen bei der Gegenoffensive erhebliche Verluste erlitten, allein 246 ukrainische Panzer seien zerstört worden.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Der russische Verteidigungsminister, Sergei Schoigu, hat bei der Sitzung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Mitgliedern des Sicherheitsrates über den Verlauf der Sonderoperation berichtet. Putin: Ukrainische Verluste zeigen die Entscheidung des Westens, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen Zu Beginn sprach der Minister über die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Demnach habe die ukrainische Armee in den letzten 16 Tagen erhebliche Verluste erlitten. Derzeit hätten die ukrainischen Einheiten ihre Kampfhandlungen reduziert, um sich neu zu gruppieren. Allerdings habe die ukrainische Seite trotz der großen Verluste an Ausrüstung und Personal immer noch Kräfte, um weitere Offensivaktionen durchzuführen, hieß es. Die russischen Streitkräfte bereiteten sich daher auf neue Offensivversuche der Ukraine vor, so Schoigu. Die Anzahl der an die ukrainische Armee gelieferten Waffen werde den Verlauf der Sonderoperation nicht wesentlich beeinflussen. Zumal die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuge einer älteren Generation zuzurechnen sei. Schoigu berichtete weiter, dass die russischen Soldaten im Verlaufe der Gegenoffensive Kiews 246 ukrainische Panzer zerstört hätten, darunter 13 aus westlicher Produktion. Insgesamt seien 81 westliche Panzer an die Ukraine geliefert worden. Des Weiteren seien 59 westliche gepanzerte Kampffahrzeuge eliminiert worden. Von den 109 Bradley-Kampffahrzeugen, die der Westen an Kiew geliefert habe, habe die russische Armee 18 zerstört, so der Minister. Schoigu teilte außerdem mit, dass bis Ende Juni eine russische Reservearmee und ein Armeekorps gebildet würden. Sie würden mehr als 3.700 Militärfahrzeuge erhalten. Bis heute habe das russische Militär 114.000 Zeitsoldaten und 52.000 Freiwillige rekrutiert. Der Verteidigungsminister führte aus: "Alle 24 Stunden erhalten die russischen Streitkräfte 1.336 Zeitsoldaten. Alle 24 Stunden erhält die Armee ein Regiment." Mehr zum Thema – Pentagon: Gegenoffensive wird Kiews Truppen schwerfallen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.