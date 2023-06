Macron hofft auf Teilnahme am BRICS-Gipfel

Wie die französische Außenministerin Catherine Colonna mitteilte, hat Frankreich eine Einladung zum BRICS-Gipfel beantragt, der im August in Südafrika stattfinden soll. Sollte Frankreich die Erlaubnis erhalten, wäre es das erste G7-Land, das an einem Gipfeltreffen des Blocks teilnimmt. Colonna erklärte, dass sie Pretoria über das "Interesse" des französischen Präsidenten Emmanuel Macron informiert habe, als Beobachter an der Konferenz teilzunehmen.

"Ich habe meinen Amtskollegen ... über die Verfügbarkeit und das Interesse des Präsidenten an der Fortsetzung des Dialogs, den Frankreich mit den BRICS führt, informiert", sagte Colonna am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Pretoria nach einem Treffen mit ihrer südafrikanischen Amtskollegin Naledi Pandor, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Der 15. Gipfel der BRICS-Gruppe großer Schwellenländer - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - findet vom 22. bis 24. August in Johannesburg statt.

Macrons Beziehungen zum BRICS-Mitglied Russland sind besonders angespannt. Der französische Präsident hat Moskau vorgeworfen, antifranzösische Propaganda in afrikanischen Ländern zu verbreiten, in denen Paris in den letzten Jahren an Einfluss verloren hat. Der französische Staatschef hat auch zu Friedensgesprächen in der Ukraine aufgerufen und sich als potenzieller Vermittler positioniert, obwohl Paris weiterhin schwere Waffen nach Kiew liefert und einen von der Ukraine ausgearbeiteten Friedensplan unterstützt, den Russland entschieden ablehnt.

Colonna wird vom französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk RFI mit den Worten zitiert, Paris denke "laut darüber nach" und fügte hinzu, dass "Dialog immer positiv ist; selbst wenn man nicht in allem hundertprozentig übereinstimmt, muss man reden, um einander zu verstehen und Lösungen zu finden".

Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor ist der Ansicht, dass die Teilnahme Frankreichs eine "Innovation innerhalb des derzeitigen BRICS-Teilnahmemodells" wäre, die "die globale Reichweite des BRICS-Forums verstärken" würde. Sie stellte jedoch klar, die Entscheidung liege beim südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, dem derzeitigen Vorsitzenden des Blocks.

Während eines Telefongesprächs mit Ramaphosa Anfang des Monats erwähnte Macron Berichten zufolge die Möglichkeit, eine Einladung zum BRICS-Gipfel in Johannesburg zu erhalten. Ramaphosa wird Ende dieser Woche nach Paris reisen, um am 22. und 23. Juni an einem Gipfel über einen neuen globalen Finanzierungspakt teilzunehmen.

