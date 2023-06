USA bald zurück im Britischen Weltreich? Joe Biden beendet Rede mit "God save the Queen"

Will Joe Biden die USA ins Britische Empire zurückführen? Für Aufregung und Schock sorgte in sozialen Netzwerken die britische Grußformel "God save the Queen", die der US-Präsident statt des üblichen "God save America" in einer Rede am Freitag verwendete.

Quelle: www.globallookpress.com © Kyle Mazza/Keystone Press Agency

US-Präsident Joe Biden hat am Freitag (Ortszeit) eine Rede über strengere Waffenkontrollen in Connecticut statt mit dem traditionellen "God save America" (Gott schütze Amerika) mit "God save the Queen" (Gott schütze die Königin) beendet. Bidens Worte sorgten online für Verwirrung, der Satz schaffte es innerhalb weniger Stunden auf Twitter viral zu gehen. Viele kritisierten den Präsidenten, schreibt USA Today. Selbst in London, das von einer Rückkehr der abtrünnigen Kolonien in sein Imperium profitieren würde, reagierte man inoffiziell mit Unverständnis: "Joe Biden hat eindeutig den Verstand verloren und weiß offenbar kaum, was er sagt", zitiert die Washington Times den ehemaligen Thatcher-Berater Nile Gardiner. Andere schrieben, dass man "in den Kolonien" offenbar noch nicht mitbekommen habe, dass Großbritannien inzwischen wieder von einem König regiert wird. "Der Postdampfer ist noch unterwegs", schrieb ein Twitter-Nutzer. Über die für mehr als 200 Jahre nachgezahlte Teesteuer würde er sich allerdings freuen. Eine offizielle Reaktion des britischen Königshauses steht noch aus. Mehr zum Thema - Biden: "Warum stellen Sie so eine dumme Frage?"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.