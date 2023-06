Bloomberg: USA bereiten weitere Waffenlieferungen im Wert von 2 Milliarden Dollar an die Ukraine vor

Wie Bloomberg News berichtet, will das Pentagon weitere 2 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine bereitstellen. Das nächste Waffenpaket wird Berichten zufolge Patriot-Raketen und überholte HAWK-Raketenwerfer enthalten.

Quelle: AP © Eugene Hoshiko

Das Pentagon will weitere zwei Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine bereitstellen, um die Luftverteidigung des Landes zu stärken, während Kiew seine Offensive gegen die russischen Streitkräfte startet, wie Bloomberg News berichtet. Die Ankündigung werde wahrscheinlich noch in dieser Woche erfolgen, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte US-Beamte. Die Waffen werden im Rahmen der Sicherheitsunterstützungsinitiative für die Ukraine (USAI) bereitgestellt, die Kiew seit dem Ausbruch der Kämpfe mit Moskau im vergangenen Jahr mit amerikanischen Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar versorgt hat. Das neue Hilfspaket wird zwei Typen von Patriot-Raketen umfassen: die Patriot Advanced Capability-3 Missile (PAC-3) und die Guidance Enhanced Missile. Letztere wird von Raytheon hergestellt und soll nach Angaben des US-Waffenherstellers "eine verbesserte Fähigkeit zur Bekämpfung taktischer ballistischer Raketen, Marschflugkörper oder feindlicher Flugzeuge in Ergänzung zur PAC-3-Rakete" bieten. Washington wird Berichten zufolge auch MIM-23 HAWK Boden-Luft-Raketenwerfer schicken, ein veraltetes System, dessen erste Variante 1960 eingeführt wurde. Offizielle Stellen sagten im November letzten Jahres zunächst, dass die Plattformen zur Verfügung gestellt würden, merkten aber an, dass sie mit Mitteln aus dem USAI-Projekt überholt und repariert werden müssten. Liveticker Ukraine-Krieg: Russische Truppen wehren neue ukrainische Attacke im Gebiet Saporoschje ab Die jüngste Militärhilfe kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kiew in den letzten Tagen mehrere größere Angriffe gegen russische Streitkräfte verübt hat. Der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexei Danilow, erklärte: "Wenn wir mit der Gegenoffensive beginnen, werden alle davon erfahren und sie werden es sehen." Anfang dieses Monats erklärte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, das Militär sei zum Angriff bereit, und sagte dem Wall Street Journal, Kiew hätte zwar gern mehr westliche Waffen gehabt, aber "wir können nicht monatelang warten". Zuvor hatte er gewarnt, dass das Land nicht über eine ausreichende Luftabwehr verfüge, um russische Angriffe abzuwehren, und zusätzliche Patriot-Raketen gefordert. Moskau hat die ausländische Militärhilfe für Kiew wiederholt mit der Begründung verurteilt, dass die Waffen die Kämpfe nur verlängern und wenig dazu beitragen, die Ziele des Landes zu verhindern. Der Kreml hat auch erklärt, dass er die westlichen Unterstützer der Ukraine als De-facto-Parteien des Konflikts betrachte, und verwies auf den ununterbrochenen Fluss von Waffen, nachrichtendienstlicher Unterstützung, Ausbildung und anderer Hilfe. Mehr zum Thema - Bisherige Bilanz der ukrainischen Offensive fällt enttäuschend aus

