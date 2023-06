Lukaschenko macht Ukraine für Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka verantwortlich

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko wirft der Ukraine vor, das Wasserkraftwerk zerstört zu haben. Ihm zufolge hat Kiew die Aufmerksamkeit auf Kachowka gelenkt, um nicht über die Verluste der Ukraine bei der versuchten Gegenoffensive zu sprechen.

Quelle: Legion-media.ru © Ilya Pitalev Sputnik Moscow Russia

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko ist überzeugt, dass ukrainische Behörden hinter der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka stecken. Dies verkündete er bei einem Treffen mit Mitgliedern des Ausschusses der Sekretäre der Sicherheitsräte der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit in Minsk. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte ihn wörtlich: "Sie können wahrscheinlich erraten, wer das Wasserkraftwerk Kachowka in die Luft gesprengt hat. Man sagt, dass der Schuldige sich selbst verrät. Wer hat als erster darüber geschrien? Es ist offensichtlich, dass die ukrainische Seite drei Tage ihrer 'Gegenoffensive' verbergen muss." Die ukrainischen Behörden hätten die Aufmerksamkeit aktiv auf die Situation um das Wasserkraftwerk Kachowka gelenkt, sprach Lukaschenko weiter. Zudem spreche "niemand" über die Verluste, die die ukrainische Seite bei der versuchten Gegenoffensive erlitten hat. "Aber man sieht alles", betonte Lukaschenko. Der belarussische Präsident verwies auf die "vorsichtige, zurückhaltende Position" der USA in dieser Frage. Er sagte diesbezüglich: "Sie sagten sofort: 'Wir können noch nicht sagen, wer es getan hat. Wir müssen es erst herausfinden.' Denken Sie darüber nach, wie kommt es, dass sie so reden?" Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hatte den Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka als vorsätzliche Sabotage der Ukraine bezeichnet. Er fügte hinzu, dass das Kiewer Regime die volle Verantwortung für die Folgen tragen müsse. Mehr zum Thema – "Asia Times" zur Zerstörung des Kachowka-Kraftwerks: Die Ukraine hatte das Motiv

