Nach Blinken-Besuch: Bin Salman bespricht "gemeinsame Projekte" mit russischem Präsidenten

Kurz nach dem Besuch des US-Top-Diplomaten in Saudi-Arabien telefonierte der saudische Kronprinz mit dem russischen Präsidenten Putin. Im vergangenen Jahr hatte Saudi-Arabien seine Beziehungen zu mehreren US-Rivalen, darunter zu China, Iran und Syrien, erheblich verbessert.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) telefonierte am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, – kaum 24 Stunden nach dem Empfang des US-Außenministers Antony Blinken in Saudi-Arabien. Die USA und Saudi-Arabien sind zwar seit Jahrzehnten miteinander verbündet. In den vergangenen Jahren, insbesondere aber seit der Eskalation des Ukraine-Krieges haben sich die Beziehungen zwischen Riad und Washington, D.C. erheblich verschlechtert.

Nach Angaben aus dem Kreml sprachen die beiden Staatsoberhäupter über "Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie über die Umsetzung vielversprechender gemeinsamer Projekte in den Bereichen Investitionen, Transportlogistik und Energie" zwischen Russland und Saudi-Arabien. Sie diskutierten in dem Telefonat auch ausführlich über die "Sicherung der Stabilität auf dem Weltenergiemarkt" und einigten sich auf ein hohes Maß an Zusammenarbeit innerhalb der OPEC-plus-Allianz.

Blinkens Besuch im saudischen Königreich war der erste, seitdem im März durch China erfolgreich eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt werden konnte. Sein Besuch fiel zeitlich auch mit der Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Riad zusammen und folgte unmittelbar im Anschluss der OPEC-plus-Entscheidung über die Verlängerung der Ölförderkürzungen zu verlängern, die den Westen seit dem letzten Jahr spürbar belasten.

Nach einer turbulenten OPEC-Sitzung hatte der Ölriese Saudi-Arabien am Sonntag eine einseitige Kürzung seiner Produktion um eine Million Barrel pro Tag zunächst für Juli angekündigt. Dieser Schritt war ein deutlicher Rückschlag für die USA, denn die US-Regierung hatte somit vergeblich in letzter Zeit alles daran gesetzt, eine weitere Drosselung der Ölfördermenge abzuwenden. Der Ölpreis stieg am Wochenende nach der Ankündigung der Fördersenkung durch Saudi-Arabien kräftig.

Am Mittwoch nahm der US-Außenminister an einem Ministertreffen des Golf-Kooperationsrates (GCC) in Riad teil, wo er sich für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel einsetzte und betonte, dass die USA weiterhin "stark in Westasien investiert" seien.

