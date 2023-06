Mitten im Sanktionskrieg: LG-Werk in Polen rüstet Smart-TVs für den russischen Markt auf

Das polnische LG-Werk soll Medienberichten zufolge mit der Installation von Software auf Smart-TVs für den russischen Markt begonnen haben. Die Fernsehgeräte werden über Weißrussland nach Russland geliefert.

Quelle: Sputnik © Javier Luengo

Wie die Zeitung Kommersant berichtet, habe das polnische Werk des südkoreanischen Unternehmens LG damit begonnen, seine Fernsehgeräte mit einer für den russischen Markt angepassten Smart-TV-Software auszustatten. Auf den Geräten, die im Rahmen von Parallelimporten geliefert werden, sind russische Online-Kinos vorinstalliert und es wird die russische Sprachassistentin Alice unterstützt, so die Zeitung. Kommersant erklärt: "Eine Quelle der Kommersant auf dem Elektronikmarkt sagte, dass das polnische LG-Werk, das nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine die offiziellen Lieferungen nach Russland und die Produktion im Gebiet Moskau eingestellt hat, nun die Smart-TV-Software für Russland auf den Fernsehgeräten installiere. Ihm zufolge werden die TV-Geräte offiziell nach Weißrussland importiert, von wo aus sie über Parallelimporte nach Russland gelangen. Das Werk in Mława hat eine eigene Produktionslinie für die Herstellung von Fernsehgeräten für die GUS, einschließlich der Russischen Föderation, eingerichtet." Mit der Anpassung von TV-Geräten für Russland verstößt das polnische LG-Werk formal nicht gegen die Sanktionen, so Mergen Dorajew, einer der Gesellschafter der Anwaltskanzlei EMPP, in einem Gespräch mit der Zeitung Kommersant. "Aber wenn die polnische Tochtergesellschaft zum Beispiel darüber hinaus Beratungsdienste zur Softwareunterstützung für russische Verbraucher anbietet, könnte das Unternehmen mit Problemen konfrontiert werden, die von Geldstrafen bis zu Strafverfahren reichen", erklärte der Jurist. Mehr zum Thema – Halbleiter-Krieg: China verhängt erste Sanktion als Warnung

