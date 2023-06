Niedergang der US-Währung läuft – BRICS-Länder rüsten sich für Schlacht gegen US-Dollar

Die rapide Zerstörung des Dollarsystems ist in vollem Gange, so der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Ron Paul. Den BRICS-Ländern und ihrem Kampf gegen den US-Dollar werden sich auch andere Staaten anschließen, die genug von der aggressiven Politik der USA haben.

Quelle: Sputnik © Alexei Danichev

Laut dem Online-Medienportal InfoBRICS, stellte der ehemalige US-Kongressabgeordnete und Ex-Präsidentschaftskandidat Ron Paul fest, dass die Bedeutung des US-Dollars rasch abnimmt – und das erst der Anfang sei. Es sollte niemanden überraschen, dass andere Nationen "endlich versuchen", dem US-Dollar Konkurrenz zu machen, so Paul in einem YouTube-Interview. Grund für die Schwächung der US-Währung sei die Müdigkeit anderer Länder von der "US-amerikanischen Interventionspolitik". Der amerikanische Politiker betonte, dass der US-Dollar in den vergangenen Jahren bereits einen erheblichen Verlust seines Status als Weltreservewährung hinnehmen musste und meinte: "Wir sind eine interventionistische Regierung. Wir greifen in die persönliche Freiheit ein, wir greifen in die wirtschaftliche Freiheit ein. Wir mischen uns in die inneren Angelegenheiten aller anderen Nationen der Welt ein. Wir sagen ihnen, was sie zu tun haben, wir verhängen Sanktionen, um sie zu bestrafen, und dann wundern wir uns: 'Meinst du, sie wollen dem Dollar Konkurrenz machen? Das ist aber nicht fair! Wir kümmern uns um die Welt, wir tun alles, und jetzt greifen sie den Dollar an?' Das sind die Risse, die wir sehen. Im vergangenen Jahr ist die Verwendung des Dollars als Reservewährung der Welt deutlich zurückgegangen. Das war signifikant, aber dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich denke, es wird in diese Richtung weitergehen." Meinung Multipolare Weltwährung voraus! Das Dollarsystem wird letztlich zusammenbrechen, sagte der ehemalige Vertreter von Texas. Er warnte davor, dass der Kampf der BRICS-Länder gegen die US-Währung nur das erste Kapitel einer "kommenden Flutwelle" darstelle. Es sei zu erwarten, dass weitere Länder ähnliche Machtstrukturen bilden würden, so Paul. Es sei auch nicht zu übersehen, dass die Abrechnungen von internationalen Geschäften in lokalen Währungen ständig zunehmen würden. Die Vorreiter bei der Entdollarisierung und als Konkurrenz zu den USA sind die großen BRICS-Länder wie Russland, China oder Indien. Der Vorsitzende des Finanzmarktausschusses der russischen Staatsduma, Anatoli Aksakow, erklärte kürzlich, dass die Verhandlungen über eine neue BRICS-Währung bereits im Gange sind und eine Einigung noch in diesem Jahr zu erwarten sei, erinnerte InfoBRICS. "Indem die USA ihre Wirtschaft und Währung mit der Politik verknüpfen, untergraben sie praktisch die Grundlagen ihrer Vorherrschaft", betonte Aksakow. "Ich bin sicher, dass der Anteil des US-Dollars am Welthandel stetig sinken wird." Mehr zum Thema – Entdollarisierung: Schneller als erwartet weg vom US-Dollar

