Pazifikkonflikt: China und US-Partner Singapur richten Hotline auf höchster Ebene ein

Singapur ist ein enger militärischer Partner der USA. Die Vereinbarung zur Einrichtung der direkten Telefonverbindung zwischen Peking und Singapur erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Kommunikation zwischen USA und China angespannt ist.

Quelle: AFP © Mindef Singapore

China und Singapur haben am Donnerstag den Grundstein für eine Hotline zwischen den beiden Ländern gelegt, die eine hochrangige Kommunikationsverbindung zwischen Peking und einem engen US-amerikanischen Partner in Asien herstellen würde. Machtkampf im Indopazifik: Pentagon wirft China "aggressives" Manöver über Südchinesischem Meer vor Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu, ein General der chinesischen Volksbefreiungsarmee, der im März zum Minister ernannt worden war, unterzeichnete eine Absichtserklärung mit seinem singapurischen Amtskollegen Ng Eng Hen, auf die Einrichtung einer sicheren Telefonverbindung "für die Kommunikation auf hoher Ebene zwischen unseren Verteidigungsführern" hinzuarbeiten, heißt es in einer von Singapur veröffentlichten Erklärung. "Eine solche offene Kommunikation auf hoher Ebene ist wichtig für die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens", hieß es in der Erklärung. Li ist auf seinem ersten Besuch in Singapur als Verteidigungsminister und erörtert mit einer Reihe von Beamten globale und regionale Sicherheitsfragen. Singapur erklärte, die Verteidigungseinrichtungen beider Länder tauschten sich regelmäßig bei bilateralen und multilateralen Übungen aus, und sein Besuch unterstreiche die "langjährigen, herzlichen und freundschaftlichen" Beziehungen. Gleichzeitig ist Singapur ein enger militärischer und wirtschaftlicher Partner der USA, und die Vereinbarung zur Einrichtung der direkten Telefonverbindung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Kommunikation zwischen Washington und Peking angespannt ist. Li lehnte kürzlich eine Anfrage aus Washington ab, sich auf dem bevorstehenden Sicherheitsgipfel "Shangri-La-Dialog" mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu treffen. Anfang dieser Woche erklärte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Tan Kefei, Austins Gesprächsangebot in Singapur sei abgelehnt worden, weil die USA "Chinas Sicherheitsbedenken in der Region missachten". China ist unter anderem verärgert über die US-Unterstützung für die chinesische Insel Taiwan, den Abschuss eines vermeintlichen chinesischen Spionageballons durch die USA sowie über Sanktionen, die sich direkt gegen Li richten. Mehr zum Thema - Wettrüsten im Indopazifik: Australien als Alternative zum US-Stützpunkt auf Guam?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.