Kadyrow: Achmat-Einheiten in Volksrepublik Donezk verlegt – Vorbereitung auf Sturmangriff

Tschetschenische Spezialeinheiten Achmat sind gemäß einem neuen Befehl in die Volksrepublik Donezk verlegt worden. Dies teilte der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, mit. Die Kämpfer sollen ihm zufolge nun mehrere Ortschaften im Rahmen aktiver Kampfhandlungen befreien.

Quelle: Legion-media.ru © SNA

Die Achmat-Spezialeinheiten haben einen neuen Befehl zur Truppenverlegung in die Volksrepublik Donezk erhalten. Dies teilte das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, mit. Die Kämpfer der tschetschenischen Einheiten sollen nun aktive Kampfhandlungen starten und eine Reihe von Siedlungen befreien, schrieb er auf Telegram. Indes sei die Kommandozentrale seit Tagen dabei, in einem ersten Schritt Pläne für den Vormarsch sowie die Befreiung der Ortschaften zu entwickeln. Auch nachrichtentechnische Erkenntnisse seien bereits eingegangen. Kadyrow gab außerdem an, der Abgeordnete der russischen Staatsduma Adam Delimchanow habe sich kürzlich mit den für die Richtung Marjinka verantwortlichen Kommandeuren getroffen. Dorthin seien die Achmat-Spezialeinheiten und das Achmat-Regiment Nord des russischen Verteidigungsministeriums verlegt worden, hieß es. Den Befehl über die Einheiten wird Generalmajor Apty Alaudinow führen. Kadyrow führte weiter aus: "Heute werden Kampfeinheiten mit aktiver Unterstützung des Verteidigungsministeriums sowie des Generalstabs der russischen Streitkräfte auf Sturmaktivitäten vorbereitet. Ähnliche Befehle zum Beginn einer Offensive erhielten auch weitere Achmat-Einheiten des russischen Verteidigungsministeriums und der Nationalgarde, die sich auf alternativen Abschnitten der Kontaktlinie in den Gebieten Saporoschje und Cherson befinden." Man werde keine Ankündigungen bezüglich einer Offensive machen, wie das europäische und ukrainische Medien seit mehreren Monaten getan hätten, so der Tschetschenien-Chef weiter. Diese würden ihrerseits versuchen, "uns mit einer fantastischen und schrecklichen Offensive einzuschüchtern." Er stellte klar: "Stattdessen informiere ich: Vor dem Hintergrund der ausbleibenden Offensive durch die NATO und die Ukraine hat die OFFENSIVE DER ACHMAT-EINHEITEN BEGONNEN. Wir haben das Warten satt. Die Satanisten werden ihre wohlverdiente Strafe erhalten." Mehr zum Thema - Tschetschenische Elite-Soldaten rücken aus zur Front

