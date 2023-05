Elon Musk trifft sich in Peking mit Chinas Außenminister Qin Gang

Elon Musk ist in China zu Besuch. Am Dienstag hat sich der US-Geschäftsmann in Peking mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang getroffen. Der Tesla-Chef plant, sein Geschäft im Reich der Mitte auszubauen. Auch Chinas Führung zeigt sich an einer Kooperation interessiert.

Quelle: AP © Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China

Der chinesische Außenminister Qin Gang hat am 30. Mai in Peking Elon Musk empfangen. Laut der entsprechenden Mitteilung der Behörde sagte der Minister, dass China ein besseres, marktorientiertes Geschäftsumfeld für Unternehmen aus allen Ländern der Welt schaffen wolle, darunter auch für den Elektroautohersteller Tesla. Der Diplomat hob beim Treffen hervor, dass ein gesundes, stabiles und konstruktives Verhältnis zwischen Peking und Washington nicht nur für die beiden Länder von Vorteil sei. Davon könnte auch die ganze Welt profitieren. US-Behörde genehmigt Musk-Unternehmen Neuralink Chip-Versuche am menschlichen Hirn Um seinen Gedanken zu veranschaulichen, bediente sich Qin passend zum Thema der Automobil-Terminologie: Im bilateralen Verhältnis müsse man das Steuer in die Richtung des gegenseitigen Respekts und des friedlichen Nebeneinanders lenken, gefährliche Fahrmanöver vermeiden und rechtzeitig "auf die Bremse treten". Man müsse im Gegenteil Gas geben, wenn man eine für beide Seiten vorteilhafte Kooperation wolle. Der US-Geschäftsmann bezeichnete laut der Mitteilung das chinesische Volk als "arbeitsam und intelligent". Die Interessen Chinas und der USA seien eng miteinander verflochten. Er verglich die beiden Wirtschaften mit siamesischen Zwillingen. Dem Tesla-Chef zufolge kämpfe sein Unternehmen derzeit gegen die "Entkopplung und den Riss von Logistikketten" und wolle vor diesem Hintergrund sein Geschäft im asiatischen Riesen ausbauen. Zuletzt hatte Musk China im Jahr 2020 vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie besucht. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass der US-Geschäftsmann auch mit Chinas Regierungschef Li Qiang zusammenkommen wolle. Das Thema des möglichen Gesprächs wurde allerdings nicht bekannt gegeben. Li und Musk hatten sich bereits im Jahr 2019 bei der Eröffnung der größten Produktionsstätte des Elektroautobauers in Shanghai getroffen. Der chinesische Politiker war früher Parteisekretär in Shanghai und beaufsichtigte den Bau der Tesla-Fabrik. China ist nach den USA der zweitgrößte Markt von Tesla. Mehr zum Thema - Chinas Generalabrechnung: Kulturelle Hegemonie der USA und die Verbreitung falscher Narrative

