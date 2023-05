Erste Ergebnisse der Türkei-Wahl: Amtsinhaber Erdoğan führt mit derzeit 52,9 Prozent

Nach Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen führt im zweiten Wahlgang der türkischen Präsidentschaftswahlen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan vor dem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu.

Quelle: AFP © Umit Turhan Coskun / AFP

Die zentrale Wahlkommission der Türkei in Ankara hat die ersten Ergebnisse der zweiten Runde der türkischen Präsidentschaftswahlen veröffentlicht. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen führt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan mit 52,9 Prozent der Stimmen vor dem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Die Wahlbeteiligung war nach ersten Angaben geringer als im ersten Wahlgang, lag aber bei immer noch bei über 80 Prozent. Das endgültige offizielle Wahlergebnis wird dieses Mal früher erwartet, als es im ersten Wahlgang vor zwei Wochen der Fall war. Nach Angaben des Senders TRT könnte der Ausgang der Wahl noch am Sonntagabend bekannt gegeben werden. Stichwahl in der Türkei: Auch für die Beziehungen zu Russland von Bedeutung In einer ersten Wahlrunde am 14. Mai lag Amtsinhaber Erdoğan vor Kılıçdaroğlu, verfehlte jedoch mit 49,5 Prozent die absolute Mehrheit knapp. Kılıçdaroğlu kam auf 44,9 Prozent. Die beiden Rivalen vertreten in einer Reihe von Politikbereichen gegensätzliche Ansichten, und der Ausgang der Wahl könnte den Kurs des Landes für die nächsten fünf Jahre bestimmen. Erdoğan ist ein Sozialkonservativer, der seit 2014 Präsident ist und zuvor elf Jahre lang Premierminister war. Unter seiner Führung hat sich die Türkei um engere handelspolitische und diplomatische Beziehungen zu Russland und China bemüht und sich gleichzeitig als potenzieller Friedensstifter in regionalen Konflikten, darunter in der Ukraine, positioniert. Kılıçdaroğlu ist ein Vertreter der Mitte, der versucht, viele von Erdoğans innenpolitischen Reformen rückgängig zu machen, insbesondere die Verfassungsänderungen nach dem Jahr 2016, die die Befugnisse des Präsidenten gestärkt haben. Er hat versprochen, im Falle seiner Wahl die EU-Beitrittsgespräche sofort wieder aufzunehmen und die türkische Wirtschaft wiederzubeleben. Nach dem ersten Wahlgang schlug er nationalistische Töne an und versprach, syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückzuführen. Mehr zum Thema – Erdoğan oder Kılıçdaroğlu? Stichwahl in der Türkei

