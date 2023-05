Drohender Zahlungsausfall der USA: Biden verkürzt Asienreise

US-Präsident Biden kehrt nach dem G7-Gipfel in Japan sofort nach Washington zurück, um sich mit dem drohenden Zahlungsausfall zu beschäftigen. Seine Besuche in Papua-Neuguinea und Australien werden abgesagt. Die Quad-Gruppe will am Rande des G7-Gipfels zusammenkommen.

Quelle: AP © Patrick Semansky

US-Präsident Joe Biden sagt seine Besuche in Papua-Neuguinea und Australien ab. Nachdem mehrere US-Medien hierüber berichtet hatten, bestätigte das Weiße Haus am späten Dienstagabend, dass Biden seine Asienreise verkürzen wird. In einer Erklärung betonte die Sprecherin des Präsidenten Karine Jean-Pierre, Biden habe den australischen Premierminister Anthony Albanese in einem Telefongespräch hierüber informiert und ihn zu einem zukünftigen Staatsbesuch eingeladen. Der Termin müsse noch vereinbart werden. Das Weiße Haus habe auch den Premierminister von Papua-Neuguinea James Marape über die Planänderung informiert. Bidens Besuch in Japan wird jedoch nicht abgesagt. Der US-Präsident trifft in dieser Woche in Hiroshima ein, um am Gipfeltreffen der G7-Gruppe teilzunehmen. Jean-Pierre zufolge kehre Biden bereits am Sonntag nach Washington zurück, um mit der Führung des US-Kongresses fristgerechte Maßnahmen zur Vermeidung des drohenden Zahlungsausfalls zu besprechen. Die Erklärung des Weißen Hauses lautet: "Der Präsident hat deutlich gemacht, dass die Mitglieder des Kongresses beider Parteien und Kammern zusammenkommen müssen, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden, wie sie es zuvor 78 Mal getan haben. Der Präsident und sein Team werden weiterhin mit der Kongressführung an einer Haushaltsvereinbarung arbeiten." Im Rahmen seiner Australienreise wollte Biden in Sydney mit Staats- und Regierungschefs des Quatrilateralen Sicherheitsdialogs (Quad-Gruppe) zusammentreffen. Albanese bestätigt am Mittwoch, dass das Treffen der USA, Australiens, Indiens und Japans, die die Quad-Gruppe bilden, aufgrund von Bidens Absage nicht stattfinde. Die vier Politiker würden stattdessen Gespräche in Japan führen, wo sie für den G7-Gipfel zusammentreffen, betonte der australische Regierungschef. Er sagte: "Die Quad-Gruppe ist ein wichtiges Gremium. Wir werden diese Diskussionen am Wochenende führen." Das Weiße Haus zeigte sich bereit, nach weiteren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Australien, der Quad-Gruppe, Papua-Neuguinea und dem Pazifischen Inselforum zu suchen. Mehr zum Thema – Kommt der große Knall? Der drohende US-Zahlungsausfall

