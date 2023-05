Erdbebenartige Erschütterungen auf Ostseeinsel Bornholm

Auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm soll es erdbebenartige Erschütterungen gegeben haben. Dies bestätigte die Polizei auf Anfrage der dpa. Zuvor hatte es entsprechende Berichte über Erschütterungen im Osten Bornholms gegeben. Die Ursachen für das Beben sind bisher unbekannt.

Quelle: www.globallookpress.com © Patrick Pleul/dpa

Auf der dänischen Insel Bornholm soll es erdbebenartige Erschütterungen gegeben haben. Das bestätigte die Polizei auf der Ostseeinsel am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte sie per Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, es habe entsprechende Berichte über Erschütterungen im Osten Bornholms gegeben. Nord-Stream-Anschläge: Dänemark birgt verdächtiges Objekt Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. "Wir untersuchen die Angelegenheit in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und werden Sie auf dem Laufenden halten", hieß es weiter. Die Ursachen für das Beben seien bisher noch nicht bekannt. Man arbeite weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammen, so die Polizei von Bornholm weiter. Die Insel mit knapp 40.000 Einwohnern liegt etwa 150 Kilometer östlich von Kopenhagen zwischen der polnischen und schwedischen Küste. Bornholm geriet in den letzten Monaten vor allem durch die Tatsache, dass sich die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in unmittelbarer Nähe der Insel abspielten, in die Schlagzeilen. Mehr zum Thema - Hersh zu Nord-Stream-Berichten des Mainstreams: "Totale Erfindung des amerikanischen Geheimdiensts" (rt de/dpa)

