Medwedew über Selenskij: Könnte "wie Hitler enden"

Der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij könnte das gleiche Schicksal erleiden wie Adolf Hitler, so der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew. Die Aussage erfolgte in Reaktion auf Äußerungen Selenskijs in einem BBC-Interview, wonach es ein böses Ende für die russische Führung geben werde.

Quelle: Sputnik © Aleksandr Galperin

Der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij könnte das gleiche Schicksal erleiden wie Adolf Hitler, so der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew. "Wir wissen nicht, wer welches Ende nehmen wird", schrieb er auf Telegram, bevor er den ukrainischen Präsidenten mit Hitler verglich, und beschuldigte Selenskij zudem, "jedem im Kreml den Tod zu wünschen". Medwedew reagierte mit seinen Äußerungen auf ein am Freitag von der BBC veröffentlichtes Interview, worin der ukrainische Präsident seinen Wunsch nach einem raschen Ableben der derzeitigen russischen Führung ausgedrückt und behauptet hatte, dass diese "sicherlich nicht eines natürlichen Todes sterben wird". Selenskij hatte prophezeit: "Glauben Sie mir, für die im Kreml wird es böse enden." Meinung Linien, rubinrot wie die Kremlsterne – kühlen Kopf bewahren nach Kiews Drohnenanschlag auf den Kreml Das Interview fand weniger als zwei Wochen nach einem Drohnenangriff auf den Kreml statt, den Moskau als Attentat auf Präsident Wladimir Putin und als terroristischen Akt bezeichnete. Der russische Staatschef hatte sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Kreml befunden. Russland beschuldigte Kiew, für den Angriff verantwortlich zu sein, und erklärte, es behalte sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu reagieren. Die Ukraine bestreitet jede Verwicklung in den Vorfall. Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes, Kirill Budanow, schwor später, "überall Russen zu töten", bis die Ukraine "vollständig gesiegt" habe. Der Kreml bezeichnete die Erklärung als "wahrhaft abscheulich" und wertete sie als eine Bestätigung dafür, dass Kiew an der Durchführung von Terroranschlägen beteiligt sei. Mehr zum Thema - Kreml reagiert auf die Drohung der Ukraine, Russen überall zu töten

