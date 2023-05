Großbritannien: Erstmals Babys mit DNA von drei Menschen mittels neuer IVF-Technologie geboren

Medienberichten zufolge sind in Großbritannien die ersten Babys durch eine bahnbrechende Methode zur künstlichen Befruchtung auf die Welt gekommen. Die Babys tragen die DNA von drei Menschen. Die eingesetzte Technologie soll es ermöglichen, Kinder ohne genetische Krankheiten zu bekommen.

Quelle: Gettyimages.ru © BSIP/UIG Via Getty Images

In Großbritannien sind die ersten Babys mit dem genetischen Erbgut von drei Menschen geboren worden. Ärzte hatten dazu eine künstliche Befruchtung mit einer neuen Technologie durchgeführt. Sie soll verhindern, dass Kinder mit angeborenen unheilbaren Krankheiten auf die Welt kommen. Dies berichtete die britische Zeitung The Guardian. Erste mithilfe eines Roboters gezeugte Babys kommen zur Welt Bei der Technologie, die als Mitochondrien-Spendetherapie oder Mitochondrien-Austauschtherapie bekannt ist, wird Gewebe aus den Eizellen gesunder Spenderinnen verwendet, um IVF-Embryonen zu erzeugen, die frei von den schädlichen Mutationen ihrer Mütter sind. Bei dem Verfahren werden im Embryo die Ei- und Samenzellen der biologischen Eltern mit Mitochondrien aus der Eizelle der Spenderin kombiniert. Das Baby verfügt somit wie üblich über die DNA von Mutter und Vater sowie über eine kleine Menge genetischen Materials – etwa 37 Gene – von der Spenderin. Damit entstand die Wendung "Drei-Eltern-Babys", obwohl mehr als 99,8 Prozent der DNA der Babys von der Mutter und dem Vater stammen. Das britische Parlament hatte das Verfahren im Jahr 2015 genehmigt, zwei Jahre später wurde die Newcastle-Klinik als erstes und einziges nationales Zentrum für die Durchführung des Verfahrens zugelassen. Die ersten Behandlungen wurden im Jahr 2018 genehmigt. Mindestens 30 Fälle erhielten bislang grünes Licht. Die Ärzte der Newcastle-Klinik haben keine Details über die Geburten nach der Mitochondrien-Austauschtherapie veröffentlicht, um die Anonymität der Patienten zu wahren. Als Antwort auf eine Informationsfreiheitsanfrage der Zeitung The Guardian gab die Klinik jedoch an, dass in Großbritannien bislang "weniger als fünf" Babys auf diesem Weg geboren wurden. Mehr zum Thema – Russland verbietet Leihmutterschaftsdienste für ausländische Paare

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.