Drohnenangriff auf militärisches Objekt in Russland gemeldet

Vor dem Hintergrund häufiger Drohnenangriffe auf Objekte in Russland wird eine weitere Attacke gemeldet. Dieses Mal wurde ein militärisches Objekt im Gebiet Woronesch im südlichen Zentralrussland angegriffen, teilt der Gouverneur des Gebiets mit.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Zwei Drohnen haben am Mittwochmorgen versucht, ein Militärobjekt im russischen Gebiet Woronesch im südlichen Zentralrussland anzugreifen. Dies teilt der Gouverneur des Gebiets Woronesch Alexandr Gussew auf Telegram mit. Beide Drohnen wurden zerstört. Der Gouverneur schreibt: "Infolge der Abwehrmaßnahmen kam eine von ihnen vom Kurs ab und stürzte ab, während die andere durch Schüsse zerstört wurde." Derweil untersucht die Regionalverwaltung gemeinsam mit Sicherheitskräften und Vertretern des Militärkommandos weitere Umstände des Geschehenes. Der Gouverneur beobachte die Situation persönlich, heißt es. Das russische Verteidigungsministerium hat noch keine offiziellen Informationen zu dem Vorfall übermittelt. In einigen Bezirken des Gebiets Woronesch gilt die gelbe Terrorwarnstufe, was bedeutet, dass die Sicherheitskräfte in höchster Einsatzbereitschaft sind. Drohnenangriff auf Treibstoffdepot in Krasnodar – Öltank in Flammen Anfang Mai hatte der Kremlpressedienst über eine Drohnenattacke auf den Kreml berichtet. Der Zwischenfall wurde als geplanter Terrorakt und versuchter Mordanschlag auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin eingestuft. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Der Präsident hielt sich demnach zum Zeitpunkt der Attacke an einem anderen Ort auf. In der Folge ist das Fliegen von Drohnen in der Hauptstadt sowie in mehreren anderen Gebieten Russlands untersagt. Michail Podoljak, der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb diesbezüglich auf Twitter, dass Kiew einen Verteidigungskrieg führe und keine Objekte auf russischem Territorium angreife. Auch im Süden Russlands im Gebiet Krasnodar unweit der russischen Halbinsel Krim waren im Mai mehrere Drohnenangriffe auf Ölanlagen durchgeführt worden. Mehr zum Thema – Drohnenattacke auf Ölraffinerie in Krasnodar: Feuer vollständig gelöscht

