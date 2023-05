Drohnenangriff auf Treibstoffdepot in Krasnodar – Öltank in Flammen

In der Nacht zum Mittwoch ist bei einem Drohnenangriff ein Öltank im russischen Gebiet Krasnodar in Brand geraten. Die Fläche des Brandes beträgt 1.200 Quadratmeter. Fünf Löschzüge und 188 Einsatzkräfte sind an der Brandbekämpfung beteiligt.

Quelle: Sputnik © Nikolai Chischnjak

In der Nacht zum Mittwoch ist beim Einschlag einer Drohne im Dorf Wolna, Bezirk Temrjuk im russischen Gebiet Krasnodar, ein Öltank in Brand geraten. Das Volumen des brennenden Tanks beträgt 20 Kubikmeter, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen Sprecher der örtlichen Einsatzkräfte. TASS zitiert: "Ein Tank mit Erdölprodukten auf dem Gelände der AG Tamanneftegas ist infolge eines Drohnenabsturzes in Brand geraten." Auf einer Fläche von 1.200 Quadratmetern soll sich der Brand ausgebreitet haben, teilt der Leiter des Bezirks Fjodor Babenkow auf Telegram mit. An der Brandbekämpfung sind unter anderem fünf Löschzüge und 188 Einsatzkräfte beteiligt, schreibt der Leiter des Gebiets Kransnodar Weniamin Kondratjew auf Telegram. Er veröffentlichte ein Video, in dem die Löscharbeiten zu sehen sind. Kondratjew dementiert zudem Berichte, wonach Einheimische evakuiert werden müssten. Er schreibt: "Im Netz kursiert die Information, dass die Evakuierung der Bewohner des Dorfes Wolna im Bezirk Temrjuk begonnen hätte. Diese Information ist falsch. Die Situation erfordert keine Evakuierung. Die Bewohner sollten nicht in Panik geraten." Mehrere russische Telegram-Kanäle veröffentlichten Videos und Fotos von dem Geschehen vor Ort. Mehr zum Thema – Feuer in Sewastopol: Ukrainische Drohne trifft Treibstoffdepot

