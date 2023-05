Putin anlässlich des Siegestages: "Krieg gegen Russland wieder entfesselt"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat anlässlich des Tages des Sieges auf dem Roten Platz erklärt, dass wieder ein Krieg gegen Russland entfesselt worden sei, das Land aber für seine Sicherheit sorgen werde. Putin unterstrich, Moskau wolle eine friedliche und freie Zukunft sehen.

Quelle: Sputnik © Gawriil Grigorow

Bei der Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz hat Präsident Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht, dass erneut ein Krieg gegen Russland entfesselt worden sei. Das Land sei aber in der Lage, seine Sicherheit zu gewährleisten und die Bewohner des Donbass zu schützen. Er betonte auch, dass Russland eine friedliche und stabile Zukunft anstrebe und dass jede Ideologie der Überlegenheit inakzeptabel sei. Das Staatsoberhaupt wörtlich: "Für Russland gibt es keine unfreundlichen, feindlichen Nationen, weder im Westen noch im Osten. Wie die überwältigende Mehrheit der Menschen auf unserem Planeten wünschen wir uns eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Stabilität." Putin zufolge bestehen die westlichen Eliten trotz des Ergebnisses des Großen Vaterländischen Krieges weiter darauf, "ihren Exzeptionalismus zu betonen, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, blutige Konflikte und Putsche zu provozieren und Hass, Russophobie sowie aggressiven Nationalismus zu säen". Ferner wies der russische Präsident darauf hin, dass die Ukraine heute zu einer Geisel des Staatsstreichs und zu einem Druckmittel in den Händen des Westens geworden sei: "Übertriebener Ehrgeiz, Arroganz und uneingeschränkte Macht führen unweigerlich zu Tragödien. Das ist der Grund für die Katastrophe, die das ukrainische Volk jetzt erlebt." Die Siegesparade, die den 78. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg markiert, fand am Dienstagmorgen in Moskau statt. Mehr als 10.000 Soldaten marschierten auf, und 125 Einheiten Militärtechnik wurden vorgeführt. Zu den ausländischen Staatsoberhäuptern, die der Parade beiwohnten, gehörten die Präsidenten Kasachstans, Qassym-Schomart Toqajew, Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, Kirgisistans, Sadyr Schaparow, Tadschikistans, Emomali Rachmon, Usbekistans, Schawkat Mirsijojew, Alexander Lukaschenko aus Weißrussland und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan. Mehr zum Thema – Putin am Tag des Sieges: "Globalistische Eliten provozieren blutige Konflikte und säen Hass"

