Umfrage: Fast die Hälfte des britischen Commonwealth will die Monarchie abschaffen

Fast die Hälfte der Einwohner in den Überseeländern, in denen König Charles III. das Staatsoberhaupt ist, würde einer neuen Umfrage zufolge für eine Republik stimmen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Die vom ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Konservativen Partei, Michael Ashcroft, in Auftrag gegebene Umfrage deutet darauf hin, dass sechs der 14 Überseeländer, die zum britischen Commonwealth gehören - darunter Kanada und Australien - es vorziehen würden, die Monarchie abzuschaffen.

Unter den australischen Befragten sprachen sich 42 Prozent für eine Republik aus, 35 Prozent lehnten die Idee ab. In Kanada war die Diskrepanz laut Ashcrofts Daten noch größer: 47 Prozent sprachen sich für eine Republik aus, nur 23 Prozent dagegen.

Die Bahamas, Jamaika, die Salomonen sowie Antigua und Barbuda würden der Umfrage zufolge ebenfalls dafür stimmen, König Charles als Staatsoberhaupt abzusetzen.

Die Gründe für die Ergebnisse scheinen unterschiedlich zu sein. Einige Befragte in den karibischen Ländern führten den vergangenen Kolonialismus als Grund für ihre Antworten an, während die Menschen in anderen Ländern glaubten, dass eine Republik greifbare Vorteile bringen würde. Kanada war eines von vier Ländern, in denen die Befragten die Ansicht vertraten, dass die Monarchie eine "rassistische und kolonialistische Institution ist, mit der wir nichts zu tun haben sollten".

Ein australischer Befragter sagte in der Umfrage: "Großbritannien ist nur noch eine ferne Erinnerung. Wenn überhaupt, dann treten wir nur in die Fußstapfen dessen, was die USA tun." Ein kanadischer Bürger argumentierte, die Monarchie sei "für die heutige Zeit nicht mehr real".

Eine von Ashcroft im Vorfeld der Krönung von König Charles am Samstag durchgeführte Umfrage ergab, dass die Unterstützung für die Monarchie in Großbritannien nach wie vor groß ist, was jedoch in krassem Gegensatz zu der Stimmung außerhalb der britischen Grenzen steht.

Von den anderen Ländern, die zum Reich des Königs gehören, hatten fast alle nur eine geringe Unterstützung für die Monarchie. Dazu gehören Neuseeland, Belize und Papua-Neuguinea. Nur zwei der 14 befragten Länder - St. Vincent und die Grenadinen sowie Tuvalu - gaben an, dass sie mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib in der britischen Krone stimmen würden.

