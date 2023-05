Đoković wird's freuen: USA heben Corona-Impfpflicht für Einreisende auf

Wer mit dem Flugzeug in die USA einreist, braucht künftig keinen Corona-Impfnachweis mehr. Auch für Bundesbedienstete soll die Impfpflicht wegfallen. Die Einreiseerleichterung dürfte vor allem den Tennisstar Novak Đoković erfreuen – jetzt kann er wieder an den US Open teilnehmen.

Quelle: AFP © Andrej Isakovic

Reisende, die mit dem Flugzeug in den USA ankommen, brauchen bald keinen Impfnachweis gegen Corona mehr. Die US-Regierung teilte am Montag mit, sie werde mit dem Auslaufen weiterreichender Corona-Notstandsregelungen am 11. Mai auch die Impflicht für Flugreisende aus dem Ausland aufheben. Seit rund anderthalb Jahren dürfen Ausländer nur mit dem Nachweise einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus mittels international anerkannter Präparate in die USA einreisen. Die US-Regierung hatte die Impflicht im November 2021 eingeführt. Gesetz vor Wissenschaft: Ungeimpfter Đoković darf nicht zum Turnier in die USA einreisen Die Erleichterungen dürften vor allem dem Tennisstar Novak Đoković gefallen. Denn nun kann Đoković beim letzten Masters-Turnier des Jahres vom 28. August bis zum 10. September wieder dabei sein. Im Vorjahr war dem 35-Jährigen die Einreise und die Starterlaubnis bei den US Open aufgrund seiner fehlenden Impfung verweigert worden. Seine Rolle als prominenter Impfskeptiker hatte Đoković im vergangenen Jahr mehrere Auftritte bei prominenten Turnieren gekostet. Der Serbe hatte in diesem Jahr für die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami um eine Sondergenehmigung nachgesucht, diese aber nicht erhalten. Im Vorjahr musste er nach bereits erfolgter Anreise nach Melbourne zunächst in ein Abschiebehotel und dann nach einem Aufsehen erregenden Gerichtsprozess noch vor Beginn der Australian Open wieder ausreisen. Trotz aller Widerstände und Kritik blieb Đoković seiner Einstellung und seinem Versprechen treu, er werde kein Turnier spielen, für das eine Impfung verpflichtend ist. Darunter fielen bisher auch die US Open. Mehr zum Thema – STIKO: Corona-Impfempfehlung für gesunde Kinder entfällt

